Otras Noticias
Las empresas Biodist, Casa Plarre, Brain Global Health Tech y Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria fueron contratadas por la SecretarÃa de Salud estatal, no obstante tener observaciones de la ASF en 2023 por irregularidades en los servicios otorgados.
La empresa de la familia Favela LÃ³pez cambiÃ³ de nombre e imagen en 2023 para seguir vendiendo quÃmicos a Los Chapitos para fabricar fentanilo, burlando asÃ la sanciÃ³n de EU, pero de nuevo fue descubierta y sancionada hace dos dÃas.