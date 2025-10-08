Esta imagen satelital de la NOAA tomada a la 1:00 p. m. EST del martes 7 de octubre de 2025 muestra al huracÃ¡n Priscilla en el ocÃ©ano PacÃ­fico oriental, frente a la costa de MÃ©xico. Foto: AP

MIAMI (AP) â€” El huracÃ¡n Priscilla se debilitÃ³ en el PacÃ­fico mientras se desplazaba el miÃ©rcoles a lo largo de la costa oeste de MÃ©xico, mientras la tormenta tropical Jerry se fortalecÃ­a en el AtlÃ¡ntico rumbo hacia las Islas de Sotavento, segÃºn meteorÃ³logos.

Priscilla se acercÃ³ el martes al estatus de huracÃ¡n mayor, pero el miÃ©rcoles por la maÃ±ana era una tormenta de categorÃ­a 1 con vientos mÃ¡ximos sostenidos de alrededor de 129 km/h (80 mph), informÃ³ el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Aun asÃ­, se esperaban lluvias intensas e inundaciones repentinas esta semana a medida que la tormenta se desplazara a lo largo de la costa del PacÃ­fico de MÃ©xico, asÃ­ como mÃ¡s tarde esta semana y durante el fin de semana en el suroeste de Estados Unidos.

La tormenta se movÃ­a hacia el noroeste a 13 km/h (8 mph). Estaba centrada a unos 314 kilÃ³metros (unas 195 millas) al suroeste de la punta sur de Baja California, segÃºn los meteorÃ³logos.

En el AtlÃ¡ntico, la tormenta tropical Jerry tenÃ­a vientos mÃ¡ximos de 80 km/h (50 mph). Estaba centrada a unos 1.344 kilÃ³metros (unas 835 millas) al este-sureste de las Islas de Sotavento del norte mientras se movÃ­a hacia el oeste-noroeste a 37 km/h (23 mph).

Jerry estÃ¡ previsto a fortalecerse a huracÃ¡n el jueves y su nÃºcleo probablemente se acercarÃ¡ al norte de las Islas de Sotavento del norte a Ãºltima hora del jueves y el viernes.

Desde el jueves hasta temprano el viernes, podrÃ­an caer de 5 a 10 centÃ­metros (de 2 a 4 pulgadas) de lluvia en las Islas de Sotavento, lo que conlleva el riesgo de inundaciones repentinas. Un aviso de tormenta tropical estaba en efecto para Antigua, Barbuda y Anguila; San CristÃ³bal, Nieves y Montserrat; San BartolomÃ© y San MartÃ­n; y Saba y San Eustaquio.

En el PacÃ­fico, un aviso de tormenta tropical debido al huracÃ¡n Priscilla estaba en efecto para Baja California Sur, desde Cabo San Lucas hasta Cabo San LÃ¡zaro. Priscilla estÃ¡ prevista a debilitarse mÃ¡s el miÃ©rcoles, segÃºn el centro de huracanes. Un huracÃ¡n mayor se define como de categorÃ­a 3 o superior y con velocidades de viento de al menos 180 km/h (111 mph).

Grandes olas generadas por Priscilla estaban afectando partes de la costa del suroeste y centro-oeste de MÃ©xico, asÃ­ como partes de la costa de la penÃ­nsula sur de Baja California, dijeron meteorÃ³logos.

MÃ¡s lejos en el PacÃ­fico, la tormenta tropical Octave se estaba debilitando a unos 1,159 kilÃ³metros (unas 720 millas) al suroeste de la punta sur de Baja California. Sus vientos mÃ¡ximos sostenidos eran de 64 km/h (40 mph) y se movÃ­a hacia el este a 19 km/h (12 mph).

Octave estÃ¡ prevista a disiparse para la noche del jueves y no representa amenaza para tierra, dijeron meteorolÃ³gos.