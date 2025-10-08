HuracÃ¡n Priscilla
HuracÃ¡n Priscilla se debilita en el PacÃfico de MÃ©xico; tormenta Jerry se fortalece en el AtlÃ¡nticoLa tormenta se movÃa hacia el noroeste a 13 km/h (8 mph). Estaba centrada a unos 314 kilÃ³metros (unas 195 millas) al suroeste de la punta sur de Baja California, segÃºn los meteorÃ³logos.
MIAMI (AP) â€” El huracÃ¡n Priscilla se debilitÃ³ en el PacÃfico mientras se desplazaba el miÃ©rcoles a lo largo de la costa oeste de MÃ©xico, mientras la tormenta tropical Jerry se fortalecÃa en el AtlÃ¡ntico rumbo hacia las Islas de Sotavento, segÃºn meteorÃ³logos.
Priscilla se acercÃ³ el martes al estatus de huracÃ¡n mayor, pero el miÃ©rcoles por la maÃ±ana era una tormenta de categorÃa 1 con vientos mÃ¡ximos sostenidos de alrededor de 129 km/h (80 mph), informÃ³ el Centro Nacional de Huracanes en Miami.
Aun asÃ, se esperaban lluvias intensas e inundaciones repentinas esta semana a medida que la tormenta se desplazara a lo largo de la costa del PacÃfico de MÃ©xico, asÃ como mÃ¡s tarde esta semana y durante el fin de semana en el suroeste de Estados Unidos.
La tormenta se movÃa hacia el noroeste a 13 km/h (8 mph). Estaba centrada a unos 314 kilÃ³metros (unas 195 millas) al suroeste de la punta sur de Baja California, segÃºn los meteorÃ³logos.
En el AtlÃ¡ntico, la tormenta tropical Jerry tenÃa vientos mÃ¡ximos de 80 km/h (50 mph). Estaba centrada a unos 1.344 kilÃ³metros (unas 835 millas) al este-sureste de las Islas de Sotavento del norte mientras se movÃa hacia el oeste-noroeste a 37 km/h (23 mph).
Jerry estÃ¡ previsto a fortalecerse a huracÃ¡n el jueves y su nÃºcleo probablemente se acercarÃ¡ al norte de las Islas de Sotavento del norte a Ãºltima hora del jueves y el viernes.
Desde el jueves hasta temprano el viernes, podrÃan caer de 5 a 10 centÃmetros (de 2 a 4 pulgadas) de lluvia en las Islas de Sotavento, lo que conlleva el riesgo de inundaciones repentinas. Un aviso de tormenta tropical estaba en efecto para Antigua, Barbuda y Anguila; San CristÃ³bal, Nieves y Montserrat; San BartolomÃ© y San MartÃn; y Saba y San Eustaquio.
En el PacÃfico, un aviso de tormenta tropical debido al huracÃ¡n Priscilla estaba en efecto para Baja California Sur, desde Cabo San Lucas hasta Cabo San LÃ¡zaro. Priscilla estÃ¡ prevista a debilitarse mÃ¡s el miÃ©rcoles, segÃºn el centro de huracanes. Un huracÃ¡n mayor se define como de categorÃa 3 o superior y con velocidades de viento de al menos 180 km/h (111 mph).
Grandes olas generadas por Priscilla estaban afectando partes de la costa del suroeste y centro-oeste de MÃ©xico, asÃ como partes de la costa de la penÃnsula sur de Baja California, dijeron meteorÃ³logos.
MÃ¡s lejos en el PacÃfico, la tormenta tropical Octave se estaba debilitando a unos 1,159 kilÃ³metros (unas 720 millas) al suroeste de la punta sur de Baja California. Sus vientos mÃ¡ximos sostenidos eran de 64 km/h (40 mph) y se movÃa hacia el este a 19 km/h (12 mph).
Octave estÃ¡ prevista a disiparse para la noche del jueves y no representa amenaza para tierra, dijeron meteorolÃ³gos.