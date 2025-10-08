La beca JÃ³venes Escribiendo el Futuro ofrece 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de nivel superior.. Foto: Facebook Julio LeÃ³n

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El programa JÃ³venes Escribiendo el Futuro (JEF) continÃºa su proceso de registro en lÃ­nea para estudiantes de nivel superior interesados en incorporarse al apoyo econÃ³mico que otorga la CoordinaciÃ³n Nacional de Becas para el Bienestar Benito JuÃ¡rez.

La convocatoria forma parte del ciclo escolar 2025-2026 y estÃ¡ dirigida a alumnos de licenciatura, tÃ©cnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones pÃºblicas consideradas como prioritarias por la SecretarÃ­a de EducaciÃ³n PÃºblica (SEP).

El trÃ¡mite se realiza mediante el Sistema Ãšnico de Beneficiarios de EducaciÃ³n Superior (SUBES), donde los estudiantes deben verificar y actualizar su informaciÃ³n acadÃ©mica antes de solicitar el apoyo.

Monto del apoyo y forma de entrega

El programa otorga un apoyo econÃ³mico de 5,800 pesos cada dos meses, el cual se deposita directamente a travÃ©s del Banco del Bienestar. Este monto cubre un periodo de hasta diez meses por ciclo escolar, excluyendo los meses vacacionales.

Los beneficiarios deben conservar su constancia de registro y cumplir con los requisitos de permanencia establecidos por la CoordinaciÃ³n de Becas. Entre ellos se incluyen mantener la inscripciÃ³n activa y no recibir otro apoyo econÃ³mico similar de programas federales.

Requisitos para registrarse en el programa JÃ³venes Escribiendo el Futuro

Contar con CURP vigente

Estar inscrito en una instituciÃ³n pÃºblica de educaciÃ³n superior

Tener constancia de estudios o comprobante de inscripciÃ³n actual

Proporcionar un domicilio actualizado

No ser beneficiario de otra beca federal con el mismo propÃ³sito

El registro es completamente digital y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexiÃ³n a internet. Al finalizar el proceso, el sistema genera una ficha de solicitud que debe conservarse como comprobante.

Cierre del registro y validaciÃ³n

Una vez concluido el periodo de registro, las instituciones educativas dispondrÃ¡n de varios dÃ­as para validar los datos de los aspirantes. Posteriormente, la CoordinaciÃ³n Nacional de Becas publicarÃ¡ los resultados y notificarÃ¡ a los seleccionados a travÃ©s de su cuenta SUBES y medios oficiales.

Los estudiantes que resulten aceptados recibirÃ¡n el primer pago una vez completadas las validaciones administrativas y la dispersiÃ³n bancaria.