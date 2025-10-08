Ley de Amparo y Ley de Ingresos se discutirán la próxima semana: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que se prevé que entre el martes y el miércoles de la próxima semana se aborden en el Pleno los dictámenes de la Ley de Ingresos y la Ley de Amparo.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, detalló que, respecto a la Ley de Ingresos, las comisiones han realizado y realizarán durante el fin de semana varias mesas de trabajo para que el dictamen lo tengan listo para el lunes; además, explicó la ruta legislativa de la Ley de Amparo.

"El Paquete Económico tiene miscelánea fiscal. Incluso hay modificaciones al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos, entre otras. Éstas tendrán la siguiente ruta. Estas semanas se están reuniendo con funcionarios. Ayer lo hicieron con el subsecretario de Ingresos. Hay mesas de trabajo que tienen ya unos días en la Comisión de Hacienda trabajando y van a trabajar toda esta semana, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, incluso fin de semana. Y el lunes pueden estar presentando los dictámenes de Ley de Ingresos para ver si entre martes y miércoles pudiéramos estar votándola.

“La Ley de Amparo, la ruta que va a seguir es la siguiente. Ayer ya se turnó a dos comisiones dictaminadoras, la Comisión de Justicia y la Comisión de Hacienda. Las dos comisiones van a dictaminar el lunes próximo.

“Ya se turnó a comisiones ayer, hoy tienen Mesa Directiva, ahorita tienen Mesa Directiva de las comisiones y van a dejar abierta la discusión para aceptar observaciones, aceptar propuestas de modificación o lo que la gente quiera opinar dentro de las comisiones de Justicia y de Hacienda para que el viernes estemos en aptitud de aprobar o no de votar el dictamen. En comisiones el lunes y lo pasaríamos al pleno el martes o el miércoles de la semana próxima”, explicó.

Con respecto a los parlamentos abiertos en la reforma a la Ley de Amparo, el legislador morenista informó que este miércoles las Comisiones determinarían si se realizarán.