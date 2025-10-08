Llegan a CDMX los seis mexicanos de la Flotilla Global Sumud liberados por Israel

Las personas mexicanas fueron recibidas por sus familiares, amistades y el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Base Áerea Militar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: @SRE_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió la mañana de este miércoles a los seis mexicanos que fueron detenidos por el ejército de Israel mientras navegaban hacia Gaza en la Flotilla Global Sumud.

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en sus redes sociales la llegada de los connacionales.

El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.

Las personas mexicanas fueron recibidas por sus familiares, amistades y el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Base Áerea Militar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio.

La SRE reafirma su prioridad de velar por la integridad física y los derechos de las y los connacionales en el exterior hasta su retorno seguro a nuestro país.

Los mexicanos formaron parte del grupo de 493 activistas de varios países que integraron la Flotilla Global Sumud para romper el bloqueo naval y denunciar el genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina.

Esto dijo Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante la mañanera que la SRE ha estado pendiente de los mexicanos y que los gastos de su traslado a México será absorbido por el gobierno mexicano.

Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de reunirse con ellos, en caso de que así sea solicitado, lo cual hasta este día no ha ocurrido.