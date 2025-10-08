Precaución: lluvias intensas con puntuales torrenciales azotarán el jueves a estas entidades

Se prevén lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México este jueves en el Edomex. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Al menos siete entidades sentirán el embate de lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló los estados en los que se prevén desde chubascos hasta precipitaciones fuertes con descargas eléctricas y granizo este 9 de octubre.

Para la noche del miércoles y madrugada del jueves, la tormenta tropical Priscilla se desplazará lentamente frente a la costa occidental de Baja California Sur.

Su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur; chubascos en Sinaloa y Nayarit, y lluvias aisladas en Baja California y Sonora. Así mismo, se prevé viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California Sur (centro y sur) y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Por otro lado, dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, la primera al sur de Oaxaca y la segunda frente a las costas de Veracruz, ambas en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, originarán lluvias puntuales extraordinarias en San Luis Potosí (este), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este) y Veracruz (norte y centro); torrenciales en Oaxaca (norte, centro y costa); intensas en Tamaulipas (sur), Querétaro (norte), Guerrero (costa y este), Chiapas (norte, este y costa) y Tabasco; muy fuertes en Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y fuertes en Coahuila.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la sierra Madre Occidental aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes en Jalisco y Colima, y chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Siguen los efectos de Priscilla

Para el jueves, la tormenta tropical Priscilla continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, por lo que su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de vientos y lluvias fuertes, además de oleaje elevado en dicha región.

Por otro lado, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, su extensa circulación y desprendimientos nubosos en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, además de los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, mantendrán el temporal de lluvias muy fuertes a intensas en las regiones mencionadas, así como el sur y sureste del territorio nacional.

Simultáneamente, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del país, así como vientos muy fuertes a intensos y oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.

Por su parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originarán chubascos y lluvias fuertes en la mencionada región.

Mientras que el ingreso de humedad ocasionada por la corriente en chorro subtropical generará chubascos y lluvias fuertes en Baja California. Finalmente, un segundo canal de baja presión extendido sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en dicha península.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a torrenciales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Valle de México

Cielo nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente fresco a templado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, ambas con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 18 a 20 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 17 a 19 °C. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 09 de octubre:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este), Veracruz (norte y centro), Guerrero (costa y suroeste) y Oaxaca (norte y suroeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (costa y sur), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Guanajuato y Estado de México.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 09 de octubre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada del 09 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 09 de octubre: