Sandra Cuevas anuncia una película sobre sus amoríos con "El Choko" y "El Topo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que se prepara una película titulada “Sandra Cuevas y sus amores prohibidos”, que abordará sus vínculos con hombres detenidos por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

La autodenominada empresaria se refirió a su relación con Alejandro “N”, alias “El Choko”, presunto líder del grupo criminal La Chokiza, y a Óscar “N”, alias “El Topo”, señalado como presunto integrante de La Unión de Tepito.

El anuncio de la película se dio durante un evento en su galería de arte, al que asistieron alrededor de 40 personas, a quienes ofreció una cata de su propia marca de tequila.

Cuevas explicó que la idea de la producción de su película surgió a partir de la atención mediática que ha recibido su vida personal por las polémicas mencionadas, y aseguró que ya se trabaja en la selección del elenco y el guion, aunque no dio detalles sobre la productora y el director.

“Ustedes van a conocer la historia completa, por eso no he tocado el tema… van a hacer la película de Sandra Cuevas y sus amores prohibidos”, dijo la exalcaldesa durante la conferencia, recibiendo aplausos de los presentes.

Las declaraciones se producen en un contexto de cuestionamientos públicos sobre presuntos vínculos de Cuevas con personas vinculadas al crimen organizado, un tema que ha generado polémica política.

“Gracias a esa publicidad me quisieron hacer una película y contar la historia”, compartió Cuevas.