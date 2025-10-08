Sheinbaum busca que la Sedena atienda quejas de comerciantes y turistas de Tulum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum instituyó que la Defensa resuelva las quejas de residentes, comerciantes y turistas en Tulum por lo que ha provocado el entorno del Parque de Jaguar.

Proceso publicó en su edición de octubre que “desde que la Secretaría de la Defensa Nacional administra el Parque Nacional del Jaguar el turismo disminuye. Comerciantes y empresarios aseguran que hoteles, clubes de playa, tiendas de buceo y restaurantes son los más afectados; la ocupación este verano se desplomó 30% como durante la pandemia por covid-19”.

Aunque la presidenta atribuye la información a redes sociales, el reportaje en Proceso indica que ese panorama “lo atribuyen a que para ingresar a los tramos costeros y otros puntos a donde antes el turismo accedía libremente, la Sedena ahora cobra de 105 hasta más de 500 pesos, por lo que mejor se van a Cancún o Playa del Carmen, además de que tanto soldado, aseguran, inquieta a los visitantes”.

Agregó que “en particular el caso de Tulum hay un tema con el parque del Jaguar que estamos revisando tanto con Defensa que es quien opera el parque del Jaguar”.

La mandataria federal pidió a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez que coordine una mesa de trabajo para dar solución.

“Hay algunas quejas por la entrada a la playa que tiene que también hacerse algunas cuestiones de señalización, de acuerdo con lo que me planteó la secretaria, pero lo vamos a atender”.

La secretaria ya se comunicó con hoteleros de Tulum, pero pidió “primero medir a ver si lo que dicen las redes es cierto h después ver en particular el tema del parque del Jaguar para que se resuelva”.

En torno a los precios elevados dijo que “tiene que revisarlo el área de Turismo y lo que buscamos es que pueda ir toda la población a conocer este bellísimo lugar de Quintana Roo”.