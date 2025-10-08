“Te amo, cuida a mis niños”: balean a vendedor en plena transmisión en vivo en Guanajuato

La Fiscalía de Guanajuato investiga el ataque contra un comerciante que resultó herido mientras denunciaba fallas viales en una transmisión en vivo.. Foto: Juan Carlos Cruz (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un hombre identificado como “Nico”, vendedor de helados, fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo por Facebook desde la comunidad de Urireo, municipio de Salvatierra. Durante el ataque, la víctima alcanzó a pronunciar la frase “te amo, ya me mataron, cuida a mis niños” antes de perder la conexión.

Transmitía en vivo una denuncia sobre el mal estado de la carretera

El hombre transmitía en su página “Helados Nico” y mostraba el deterioro de la carretera que conecta Urireo con la salida hacia Morelia. En el video denunciaba la falta de mantenimiento y el riesgo que representaban los baches para los habitantes. Aproximadamente al minuto 21 de la grabación, se observa a dos hombres en motocicleta pasar frente a él; uno de ellos disparó en varias ocasiones mientras el otro continuó circulando.

En la transmisión se escucharon al menos seis detonaciones iniciales, seguidas por nuevas ráfagas segundos después. Vecinos de la zona acudieron al sitio tras escuchar los disparos y encontraron al hombre herido en el suelo. En el video se oyen sus palabras finales: “Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo, cuida a mis niños. Se me está yendo el aliento… me están matando”.

El hombre captó a sus agresores en video.

Foto: Capturas de pantalla del video

Vecinos auxiliaron a la víctima; autoridades confirman investigación

De acuerdo con versiones de las autoridades locales, el hombre fue trasladado con vida a un hospital cercano con tres impactos de bala: uno en la pierna, otro en el glúteo y uno más en la ingle. Fuentes del gobierno municipal informaron que se encuentra fuera de peligro, aunque su estado de salud fue reportado inicialmente como grave.

El gobierno de Salvatierra condenó el ataque mediante un comunicado y aseguró que colabora con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para identificar y detener a los agresores. La autoridad local pidió que las investigaciones avancen con rapidez y que los responsables sean presentados ante la justicia.

Salvatierra enfrenta aumento de violencia y reclamos ciudadanos

El municipio de Salvatierra, ubicado al sur de Guanajuato, enfrenta altos niveles de violencia en los últimos años. Urireo, donde ocurrió el ataque, es una comunidad rural con problemas recurrentes de mantenimiento en sus carreteras. En días previos, el vendedor había utilizado sus redes sociales para invitar a la población a señalar los puntos más dañados del camino y buscar apoyo de las autoridades.