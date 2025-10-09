“A cada quien nos evalúa la gente”: Sheinbaum sobre Fernández Noroña y su viaje en jet privado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum evitó entrar en debate sobre el tema del senador Gerardo Fernández Noroña que usó aviones privados, aunque le recordó que todos los actos que tienen los representantes de la ciudadanía son tomados en cuenta para evaluarlos.

“No voy a entrar en debate con él. Ya que cada quien es libre de opinar”, afirmó está mañana.

Agregó que “a cada quien nos evalúa la gente. No voy a entrar en debate”.

El legislador justificó el uso de estas aeronaves a las que no pueden acceder al mencionar que la mandataria federal tampoco toma siempre vuelos comerciales, aunque además de ser la jefa del Ejecutivo Federal, son de las Fuerzas Armadas para las labores del cargo que ostenta.

Noroña viajó a Coahuila en jet privado

El miércoles 8 de octubre, el periódico Reforma informó que Gerardo Fernández Noroña viajó en jet privado a Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras –en el estado de Coahuila– para asambleas informativas, con un supuesto costo de 280 mil pesos, el legislador morenista afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que a veces se justifica.

En entrevista en el Senado, Fernández Noroña también arremetió contra el gobierno de Coahuila por supuestamente subir el video y afirmó que no transparentará el viaje en jet privado .