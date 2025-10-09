"Andy" López Beltrán compra obra de Kusama de medio millón de pesos: Latinus

Andy", hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, en el informe de Sheinbaum. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Andrés Manuel López Beltrán, conocido como "Andy", hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador adquirió por 30 mil dólares una serigrafía abstracta de la reconocida artista japonesa Yayoi Kusama.

La compra valuada en medio millón de pesos mexicanos, realizada en marzo de 2024, ha generado controversia debido al alto costo de la obra y su contraste con el discurso de austeridad promovido por el partido Morena, del cual Andy es secretario de Organización.

Latinus reveló que según registros abiertos de importaciones en el mercado global indican que Andrés López Beltrán importó una pintura hecha a mano, con un peso de 12.5 kilos desde la destacada galería de arte Manabia Fine Arts, en Tokio, hasta el departamento de Copilco que heredó de su papá.

La compra ocurrió durante los últimos meses del gobierno de López Obrador (2018-2024), en un momento en que Andy López Beltrán realizaba viajes internacionales, incluido uno a Japón en julio de 2024. Durante este viaje, según la investigación realizada por el presentador Carlos Loret de Mola en Latinus, “Andy” se hospedó en un hotel de cinco estrellas y realizó gastos significativos, como una cena de 47 mil pesos.

Estos lujos han sido señalados como contradictorios con el principio de "austeridad republicana" que el expresidente y Morena promovieron durante su administración.

El reportaje se basa en documentos y registros de importación que detallan la transacción de la obra de Kusama, así como en evidencia de los gastos de Andy en Japón. Latinus, conocido por sus investigaciones sobre figuras políticas en México, ha utilizado esta revelación para cuestionar la coherencia entre el discurso de austeridad de Morena y las acciones de los familiares del expresidente.

Ni Andrés Manuel López Beltrán ni el partido Morena han emitido una respuesta oficial sobre la adquisición de la obra. No se ha hecho pública una imagen de la serigrafía en cuestión, y los detalles adicionales sobre la transacción, como el método de pago o la procedencia de los fondos, no han sido revelados.

Esta adquisición se suma a otras controversias previas sobre el patrimonio de la familia López Obrador, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre las finanzas de los hijos del expresidente.