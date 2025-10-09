Diputados reciben la iniciativa de Sheinbaum para reformar la Ley General de Aguas

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la CÃ¡mara de Diputados, Kenia LÃ³pez RabadÃ¡n, informÃ³ que recibiÃ³ la iniciativa sobre la Ley General de Aguas y Ley de Aguas Nacionales propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora panista informÃ³ en sus redes sociales que la iniciativa ya se publicÃ³ en la Gaceta Parlamentaria de la CÃ¡mara de Diputados para darla a conocer a todo pÃºblico.

La iniciativa de la Ley General del Agua tiene como objetivo establecer las bases, apoyos y modalidades para el acceso, el uso equitativo y sustentable de los recursos hÃ­dricos y su interdependencia con otros derechos humanos, distribuyendo competencias y delineando las acciones que deberÃ¡n asumir las autoridades de los tres Ã³rdenes de gobierno.

TambiÃ©n establece plantear reglas claras para la distribuciÃ³n de competencias entre las autoridades federales, las de las entidades federativas y de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de MÃ©xico.

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales establece que Estado serÃ¡ el Ãºnico responsable de regular el uso de agua, asÃ­ como desaparecer el rÃ©gimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares.

TambiÃ©n busca fijar que toda concesiÃ³n de agua que no sea utilizada para los fines autorizados debe regresar a la Conagua para que Ã©sta decida una mejor distribuciÃ³n y aprovechamiento de ese recurso, y para tal efecto se revisarÃ¡ que el agua se destine efectivamente al uso para el que se solicitÃ³ y fue concesionada.

TambiÃ©n propone que el Registro PÃºblico de Derechos de Agua transite hacia un Registro Nacional del Agua con el propÃ³sito de contar con una herramienta que favorezca el adecuado control y transparencia del rÃ©gimen de concesiones y asignaciones.

La propuesta de reforma busca modificar las reglas aplicables a la determinaciÃ³n del pago de la cuota de garantÃ­a, en aras de erradicar prÃ¡cticas de acaparamiento y que el agua llegue a quien realmente la necesita y use.

AdemÃ¡s, propone establecer las reglas claras aplicables a las concesiones que se otorguen para uso agrario, a fin de garantizar la soberanÃ­a alimentaria, reconocer los derechos de las personas titulares y evitar prÃ¡cticas que distorsionen su objeto.

Para finalizar, la propuesta de reforma incluye un catÃ¡logo de delitos hÃ­dricos, en complemento al esquema sancionador que corresponde a esta autoridad.