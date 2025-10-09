El Senado recibe la minuta sobre la Ley Aduanera de la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que la Cámara alta recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

La senadora morenista detalló que la minuta la recibió la Mesa Directiva en la sesión del 8 de octubre y la remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictaminación. El proyecto de reforma se prevé discutirlo la próxima semana en la Cámara alta.

Laura Itzel Castillo explicó que la minuta tiene como finalidad modernizar esa legislación con base en las necesidades de intercambio comercial internacional, y como parte de la estrategia para combatir la evasión y elusión fiscal, la subvaluación y el contrabando.

También establece requisitos que recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos, así como quienes hagan despacho aduanero en un lugar distinto al autorizado deben cumplir en materia de vigilancia y seguridad para que se les pueda otorgar autorización operativa.

Resaltó que dicho proyecto plantea que las patentes de agente aduanal tendrán una vigencia de 20 años con certificaciones cada tres, además de crear un Consejo Aduanero que resolverá en torno al otorgamiento, suspensión, cancelación y extinción de esas patentes, así como inhabilitaciones de agentes.

Además, simplifica procedimientos para empresas de mensajería y paquetería que hagan despachos aduaneros, mientras que fija los supuestos que ameritan infracciones en esa materia e impone sanciones más severas para recintos fiscalizados estratégicos que permitan salida de mercancías sin que cumplan formalidades o sin que hayan pagado contribuciones.