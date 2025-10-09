Lluvias intensas empiezan a ceder: revisa el pronóstico por estado entre viernes y lunes

Para este viernes se prevé ambiente templado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Durante el fin de semana se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias sobre gran parte del país debido a una circulación anticiclónica, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico por cada entidad, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalla que todavía este viernes y sábado buena parte del país seguirá con precipitaciones fuertes a torrenciales, y conforme avance el fin de semana se verán más intervalos de chubascos o lluvias aisladas.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, la amplia circulación de la tormenta tropical Raymond ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero (costa y suroeste) y Michoacán (costa), intensas en Oaxaca (suroeste), muy fuertes en Colima y fuertes en Jalisco.

Asimismo, se pronostican vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, así como rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Oaxaca. Posible formación de trombas marinas en zonas costeras de las entidades mencionadas.

Por otro lado, la tormenta tropical Priscilla se desplazará frente a la costa occidental de Baja California Sur y propiciará lluvias puntuales fuertes, rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur.

A su vez, canales de baja presión sobre el noroeste, centro, oriente y sureste del país, en interacción con el abundante ingreso de humedad procedente del golfo de México y la vaguada monzónica frente a las costas del Pacífico sur mexicano, generarán lluvias puntuales torrenciales en Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (este) y Veracruz (centro); intensas en Chiapas (este y sur) y Oaxaca (norte); muy fuertes en Guanajuato, Estado de México y Tabasco; y fuertes en Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Un sistema frontal sobre el sur de Estados Unidos en combinación con otro canal de baja presión en el noreste mexicano, generará lluvias puntuales torrenciales con posible caída de granizo en Tamaulipas (costa y sur), San Luis Potosí (este) y Veracruz (norte); así como lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León.

Continúa Raymond, se degrada Priscilla

Para el viernes, la tormenta tropical Raymond se desplazará frente a las costas del Pacífico central mexicano y generará lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (suroeste), así como lluvias muy fuertes en Nayarit.

Además, se prevén rachas de viento de 70 a 90 km/h con oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, y rachas de viento de 40 a 60 km/h con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Nayarit y Guerrero (oeste).

A su vez, se prevé que Priscilla se degrade a ciclón post-tropical frente a la costa oeste de Baja California Sur, pero mantendrá los vientos y lluvias fuertes en dicha entidad, además de oleaje elevado en zonas costeras.

Finalmente, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que permanecerá frente a las costas del Pacífico sur mexicano y la aproximación de una onda tropical a la península de Yucatán, mantendrán el temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la mencionada península y el centro del país.

Valle de México

Continuará el cielo nublado en la región. Por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; ambas con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 11 al lunes 13 de octubre)

El sábado, el ciclón tropical Raymond se desplazará al suroeste de las costas de Baja California Sur, pudiendo ingresar en dicho estado durante esta noche o las primeras horas del domingo, disipándose en el transcurso del lunes sobre el golfo de California.

El sistema interaccionará con un frente frío que ingresará sobre Baja California, originando probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado sobre entidades del noroeste del territorio nacional.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias sobre gran parte del país, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se posicionará sobre el territorio mexicano.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 10 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua y Coahuila.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 10 de octubre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 10 de octubre:

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y posible formación de trombas marinas: costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costa occidental de Baja California Sur, así como en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz (costa), Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Guerrero.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Nayarit y Guerrero (oeste).

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Oaxaca y Chiapas.

Sábado 11 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur) y Sonora (centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro,

Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Veracruz (costa), Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y Chiapas.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California (occidente), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Domingo 12 de octubre:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Sonora (oeste y centro).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (norte), Sinaloa (norte) y Chihuahua (noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California, Durango, Nayarit y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca y Veracruz.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California y costas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur).

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de California y costas de Sonora y Sinaloa.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California (occidente), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora Chihuahua, Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lunes 13 de octubre: