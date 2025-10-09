“Medios van a desaparecer”: Fernández Noroña arremete contra la prensa por viaje privado en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que los medios van a desaparecer, ya que no cumplen con su labor social de informar, criticar y de investigar, esto luego de que se diera a conocer su viaje en jet privado para una gira informativa en el estado de Coahuila.

En su video charla del miércoles 8 de octubre, Fernández Noroña criticó que en lugar de que se abordará el tema sobre la expropiación que realizó el gobierno de Campeche a predios, supuestamente vinculados al senador del PRI Alejandro Moreno, el periódico “Reforma” sacó en primera plana la nota de su viaje.

“Los medios van a acabar desapareciendo, porque han perdido su función pública, su función social, que era el ‘cuarto poder’, que era un espacio de información, de denuncia, de crítica, de investigación, de poner luz sobre cosas que sucedían y que no se conocían.

“Una playa privada de 450 millones de pesos, con un vuelo que ellos dicen que costó 270 mil, que es un absurdo, absurdo, es una mentira podrida. Y de lo de Alejandro Moreno nada, y la nota de primera plana y todos, sí, reproduciendo esta información falsa”, enfatizó.

Gerardo Fernández Noroña previamente comentó que respondió a los cuestionamientos de los medios en la Sesión del Senado por su viaje y el costo del mismo, ya que, afirmó, que la cifra que dio a conocer el periódico “Reforma” era falsa.

“Y entonces dicen que yo dije que hice el vuelo y que costó 270 mil pesos. Son una serie de mentiras. Yo ya lo había dicho cuando era presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Senadores. Ya no les voy a declarar nada. Pongan lo que quieran, es lo que hacen, pero qué bueno que les contesté. Qué bueno que les contesté. Porque eso permite acreditar lo que yo digo.

“Ponen lo que quieren. Yo nunca dije, ¿y de dónde sacan que costó 270 mil? Ponen imágenes. Por ejemplo…el Financiero pone un JEP como de 20 plazas. Yo ni me he subido en un JEP de esas características. Tienen la matrícula. Pueden sacar efectivamente el aparato. Es un aparato de cuatro plazas”, dijo.