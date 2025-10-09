Robo millonario en joyería del Centro Histórico: ladrones usaron escalera colgante (VIDEO)

Ladrones accedieron desde la azotea a una joyería del Centro Histórico mediante una escalera improvisada y sustrajeron joyas valuadas en millones de pesos.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un grupo de personas entró a robar a una joyería ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México utilizando una escalera de cuerda colgante desde la parte alta de un edificio contiguo, de acuerdo con los videos de una cámara de seguridad.

De acuerdo con las imágenes del robo difundidas por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, los delincuentes entraron al local por una ventana y permanecieron en el interior del inmueble por varias horas.

Descendieron desde un edificio y entraron por la ventana

De acuerdo con lo que se puede apreciar en la grabación, los presuntos ladrones se hospedaron en un hotel cercano al establecimiento. Desde la azotea del inmueble, colocaron una escalera de cuerda que les permitió descender hasta una ventana lateral de la joyería.

ROBO MILLONARIO!

Así andaban estos tipos en el Centro Joyero de La Palma en @AlcCuauhtemocMx

Se hospedaron en un hotel aledaño y entraron por el techo con una escalera colgante.

Se llevaron más 2 millones en alhajas.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX los buscan.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/RaBgvyZQKO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 9, 2025

En el video difundido se aprecia a tres hombres encapuchados descender por la escalera y acceder al interior del local. Una vez dentro, recorren el área de exhibición y manipulan vitrinas y muebles del lugar.

El registro audiovisual muestra que los individuos permanecieron más de dos horas dentro del establecimiento y escaparon utilizando el mismo punto de acceso. No se observa personal de seguridad durante la operación.

El robo fue descubierto por la mañana

De acuerdo con los reportes disponibles, el robo fue descubierto cuando empleados de la joyería llegaron para abrir el negocio y encontraron el sitio en desorden. Los propietarios notificaron a las autoridades y presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Hasta ahora no se ha confirmado el monto del botín, aunque la mercancía sustraída incluye piezas de oro, relojes y joyas con valor elevado.

Patrón similar en robos anteriores

El modus operandi del robo —ingreso desde techos o fachadas y uso de herramientas improvisadas— coincide con casos anteriores registrados en el primer cuadro de la ciudad.

En años recientes, autoridades locales han documentado robos en los que grupos especializados acceden a joyerías o relojerías desde azoteas, ventanas o muros compartidos entre edificios antiguos del Centro Histórico.

Comerciantes de la zona señalaron que solicitarán reuniones con autoridades para reforzar la seguridad nocturna y la vigilancia en los edificios contiguos a hoteles y locales comerciales.