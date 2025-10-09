Salinas Pliego niega haber pagado vuelo privado de Noroña y lo llama “rata”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que se reveló que Gerardo Fernández Noroña viajó en un avión privado, el senador de Morena dijo a periodistas que Ricardo Salinas Pliego lo “invitó”, pero el multimillonario lo negó tajantemente en redes sociales.

“Falso. Yo no apoyo a la rata miserable de Gerardo Fernández Noroña, ni mucho menos le pagaría un vuelo… ¡faltaba más! Él viaja feliz con el dinero que nos roba a todos los mexicanos, y todavía tiene el descaro de burlarse de nosotros”, escribió el dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Grupo Elektra en X (antes Twitter).

El empresario, que ha enfrentado recientes acusaciones en México y Estados Unidos por incumplir con el pago de impuestos y a inversionistas, dijo que espera una disculpa pública por involucrarlo en el escándalo del jet privado.

“Espero una disculpa pública por involucrarme en sus actos de corrupción, o las pruebas de que yo le pagué el jet privado como el corrupto asegura a la ligera”, se lee en la publicación de X de Salinas Pliego.

Además, fiel a su estilo en redes sociales, Salinas Pliego continúo con una serie de insultos dirigidos al senador, refiriéndose a su supuesto mal aliento y comparándolo con un can.

“Si lo ven en la calle, mándenle un saludo de mi parte —pero no se le acerquen mucho, no vaya a ser que les pegue algo o les llegue el olor de su aliento. Perroña no es más que un pobre corrupto enloquecido por unos pesos… y todavía presume que ‘representa al pueblo’”, acusó el empresario.

De acuerdo con el diario Reforma, el avión privado en el que voló Noroña tiene un costo de dos mil dólares por hora y se calculó que el morenista lo rentó por aproximadamente seis horas de vuelo más una pernocta, equivalente a una hora, por lo que el costo ascendería a cerca de 14 mil dólares, aproximadamente 280 mil pesos.

El senador, que percibe un salario mensual bruto de 131 mil pesos, utilizó el jet privado para ir a Coahuila, en dónde acudió a informes de actividades en Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras.

Ante la pregunta de si su vuelo fue pagado con recursos públicos lo negó, pero tampoco afirmó que hubiera salido de su bolsillo, y al preguntarle si lo había pagado él o alguien más, respondió que Salinas Pliego.

“No se pagó con recursos públicos. De ninguna manera. Qué bueno que me preguntas eso. No, absolutamente no se pagó con recursos públicos", afirmó el senador al ser cuestionado por varios periodistas en el Congreso.

El senador fue captado en fotografías y videos descendiendo del avión cuando llegó a Piedras Negras, acompañado de Shamir Fernández, exdiputado federal de Morena, y su esposa Pily de Aguinaga, suplente de la senadora Cecilia Guadiana.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que los servidores públicos no deben usar aviones privados, de acuerdo con la austeridad que defiende Morena, el senador lo justificó. “Me parece que cuando se requiere un vuelo privado, hay que hacerlo, punto”, dijo a periodistas. Además, alegó: “La compañera presidenta dijo que cuando es necesario se puede usar”.

Sin embargo, en octubre del 2024, al iniciar su primera gira oficial y después de viajar en un vuelo comercial, la mandataria se refirió al uso de aviones de la Fuerza Aérea, no particulares, y dijo que estos se usarán: “solo que sea necesario, absolutamente necesario, que no haya posibilidad de tomar un vuelo comercial”.

Tras las declaraciones de Salinas Pliego y Noroña, Reforma publicó el jueves 9 de octubre que el avión Socata TBM850 con matrícula N850KL en el que viajó Noroña está registrado en Estados Unidos, de acuerdo con la “N” en la matrícula.

Por ello, la renta del avión, además de ser contraria a los principios de austeridad, sería ilegal, ya que el artículo 17 bis de la Ley de Aviación Civil establece que únicamente el permisionario mexicano tiene permitido brindar un servicio de “taxi aéreo”, y transportar pasajeros entre dos o más puntos de territorio nacional.