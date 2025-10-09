Surge la tormenta tropical Raymond y amenaza con lluvias intensas: esta es su trayectoria

MIAMI (AP) â€” Las tormentas tropicales Priscilla y Raymond avanzaban el jueves cerca de la costa del PacÃ­fico mexicano, amenazando con lluvias intensas e inundaciones a su paso, advirtieron meteorÃ³logos, mientras que en el AtlÃ¡ntico, la tormenta tropical Jerry se acercaba a las islas de Barlovento norteÃ±as.

Raymond es el tercer sistema presente actualmente frente a la costa occidental de MÃ©xico. El ciclÃ³n postropical Octave tambiÃ©n se mantenÃ­a frente a la costa del PacÃ­fico de MÃ©xico, pero ya estÃ¡ debilitÃ¡ndose.

Raymond se encontraba a unos 190 kilÃ³metros (115 millas) al sur-sureste de Zihuatanejo, MÃ©xico. TenÃ­a vientos mÃ¡ximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 22 km/h (14 mph), de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglÃ©s).

Trayectoria de la tormenta tropical Raymond. Imagen: SMM

Priscilla tambiÃ©n podrÃ­a provocar inundaciones repentinas el fin de semana en el suroeste de Estados Unidos, informÃ³ el NHC.

Y frente a la costa sureste de Estados Unidos, una tormenta sin nombre junto con mareas inusualmente altas debido a que la Luna estÃ¡ mÃ¡s cerca de lo habitual de la Tierra amenazaban con generar fuertes vientos que podrÃ­an causar inundaciones costeras, en especial a lo largo de los vulnerables Outer Banks de Carolina del Norte y en la frecuentemente inundada Charleston, Carolina del Sur.

Faltan aproximadamente siete semanas para que termine la temporada de huracanes del AtlÃ¡ntico de 2025 y los meteorÃ³logos advirtieron que el fenÃ³meno de enfriamiento del ocÃ©ano PacÃ­fico, conocido como La NiÃ±a, que puede alterar el clima mundial y potenciar los huracanes, ha regresado.

??Durante este mediodÃ­a, la #DepresiÃ³nTropical Diecisiete-E, se intensificÃ³ a la #TormentaTropical #Raymond frente a las costas de #Guerrero.



Toda la informaciÃ³n en el grÃ¡fico ?? pic.twitter.com/aQEoxZ6Cvw â€” CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025

Puede que la temporada de huracanes ya estÃ© demasiado avanzada para afectar el clima tropical del AtlÃ¡ntico, pero este fenÃ³meno de La NiÃ±a podrÃ­a tener otros impactos, desde fuertes lluvias hasta sequÃ­as en diversas partes del mundo.

Jerry pasarÃ¡ cerca de islas de Barlovento norteÃ±as

Jerry se encontraba a unos 285 kilÃ³metros (175 millas) al este-sureste de las Islas de Barlovento norteÃ±as y se movÃ­a en direcciÃ³n oeste-noroeste a 30 km/h (18 mph) con vientos mÃ¡ximos sostenidos de 100 km/h (65 mph), indicÃ³ el NHC.

Se espera que la tormenta pase cerca o al noreste de las islas el jueves por la noche.

Las autoridades en la isla caribeÃ±a francesa de Guadalupe advirtieron sobre cortes de energÃ­a el jueves, seÃ±alando que la red de la isla estÃ¡ lidiando con problemas de generaciÃ³n que comenzaron a principios de esta semana y que el mal tiempo los empeorarÃ¡.

Se emitiÃ³ una alerta por tormenta tropical para Barbuda y Anguila, San BartolomÃ© y San MartÃ­n, y Sint Maarten. Un aviso de tormenta tropical estaba en efecto para Antigua, San CristÃ³bal, Nieves y Montserrat, Saba y San Eustaquio, y Guadalupe y las islas cercanas, de acuerdo con el NHC.

Se pronostica que la tormenta se fortalezca y se convierta en huracÃ¡n el sÃ¡bado. El Nor'easter que se espera que arroje lluvia y cause fuerte oleaje al sureste de Estados Unidos estÃ¡ ayudando a desviar a Jerry de las islas hacia el AtlÃ¡ntico abierto, explicaron los meteorÃ³logos.

Tormenta costera causarÃ¡ mareas de inundaciÃ³n en EU

En Charleston, la combinaciÃ³n de la tormenta costera y las mareas mÃ¡s altas han llevado a los meteorÃ³logos a predecir una marea alta el viernes por la maÃ±ana de 2,6 metros (8,5 pies). Eso serÃ¡ la 13ra marea mÃ¡s alta en el medidor del puerto de Charleston, que ha estado registrando datos durante mÃ¡s de un siglo.

La ciudad ofreciÃ³ estacionamiento gratuito en algunos garajes a partir del jueves por la maÃ±ana cuando la marea estaba 18 centÃ­metros (7 pulgadas) por debajo del pronÃ³stico del viernes, pero aun asÃ­ inundÃ³ alrededor de una docena de calles.

De acuerdo con los meteorÃ³logos, el peor clima a lo largo de los Outer Banks de Carolina del Norte deberÃ­a comenzar el viernes y continuar durante el fin de semana, y advirtieron que era probable que la carretera N.C. 12 en las islas Hatteras y Ocracoke tuviera que cerrarse nuevamente debido al desbordamiento del ocÃ©ano.

MÃ¡s casas podrÃ­an caer al mar tambiÃ©n. Un total de 21 casas han colapsado debido al aumento del nivel del mar y las playas cambiantes desde 2020, y 10 de ellas fueron destruidas por las aguas agitadas en el Ãºltimo mes, cuando los huracanes Humberto e Imelda se movÃ­an lejos de la costa, segÃºn el Servicio de Parques Nacionales.

MÃ¡s tormentas en el PacÃ­fico

En el PacÃ­fico, se pronostica que la tormenta tropical Raymond permanezca frente a la costa suroeste de MÃ©xico hasta el viernes antes de acercarse a Baja California Sur el sÃ¡bado y domingo. El NHC indicÃ³ que la tormenta se fortalecerÃ¡ para el viernes antes de debilitarse durante el fin de semana.

Se emitiÃ³ un aviso de tormenta tropical asociado con Raymond desde Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes, MÃ©xico.

La tormenta tropical Priscilla se encontraba a unos 265 kilÃ³metros (165 millas) al oeste-suroeste de la parte sur de la penÃ­nsula de Baja California y se movÃ­a hacia el nor-noroeste a 13 km/h (8 mph) con vientos mÃ¡ximos sostenidos de alrededor de 75 km/h (45 mph).

Priscilla habÃ­a rozado la categorÃ­a 3 el martes antes de debilitarse a tormenta tropical el miÃ©rcoles.

Se prevÃ© que la tormenta se desplace hacia el suroeste de Estados Unidos a medida que se debilita aÃºn mÃ¡s y se han emitido alertas de inundaciÃ³n para partes de Arizona, California y Nevada.

Por su parte, la antigua tormenta tropical Octave se disipÃ³ el jueves a unos 580 kilÃ³metros (360 millas) del extremo sur de Baja California, dijo el NHC.