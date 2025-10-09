Yayoi Kusama: la artista detrás de la obra que ‘Andy’ López Beltrán habría comprado por 30,000 USD

Una pieza atribuida a Yayoi Kusama fue importada a un inmueble vinculado a ‘Andy’ López Beltrán.. Foto: Archivo Proceso/ yayoikusamamuseum/ Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Andrés Manuel López Beltrán, conocido como "Andy", hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, habría adquirido una obra de la artista japonesa Yayoi Kusama, con un valor declarado de 30 mil dólares, según registros de importación difundidos por el portal Latinus y confirmados por medios nacionales.

De acuerdo con la información obtenida de la plataforma comercial Trade Atlas, la importación fue registrada el 15 de marzo de 2024, con el concepto de “pintura hecha a mano enmarcada”.

El documento oficial detalla que la pieza fue enviada desde Japón y tuvo como destino un inmueble ubicado en la calle Odontología, en la Ciudad de México, propiedad vinculada a la familia López Beltrán.

La obra habría sido adquirida en la galería Manabia Fine Arts, con sede en Tokio, dedicada al arte contemporáneo japonés y a la representación de artistas internacionales. El peso del envío fue de 12.5 kilogramos, y el valor reportado asciende a 30,000 USD, equivalentes a cerca de 500 mil pesos mexicanos al tipo de cambio promedio de marzo de 2024.

Hasta la redacción de esta noticia, ni Andrés Manuel López Beltrán ni su equipo han ofrecido una declaración pública sobre la compra o el destino de la obra. Tampoco se ha confirmado el título ni la serie a la que pertenece la pieza.

Detalles del registro de importación

De acuerdo con Latinus, la información disponible en Trade Atlas muestra que el envío fue gestionado por Manabia Fine Arts, registrada como la galería exportadora. Esta institución ha participado en ferias internacionales y en la venta de obra contemporánea japonesa en el extranjero.

El valor declarado de 30 000 USD coincide con los precios promedio de obras gráficas de Kusama en ediciones limitadas. En casas de subastas como Phillips o Christie’s, serigrafías de la misma autora se han vendido en montos similares, dependiendo de su edición, autenticidad y estado de conservación.

Latinus indicó que el documento de importación incluye número de pedimento, código aduanal y descripción de mercancía, sin referencias a que se tratara de una adquisición institucional o empresarial.

Yayoi Kusama: perfil de la artista japonesa

Yayoi Kusama es una de las figuras más reconocidas del arte contemporáneo a nivel internacional. Nació el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Japón. Desde temprana edad mostró interés por el dibujo y por los patrones repetitivos que más tarde definirían su obra.

En 1957 se trasladó a Nueva York, donde participó en el movimiento de arte pop y las vanguardias experimentales. Su trabajo ha explorado temas como la obsesión, la repetición y la autoanulación a través de instalaciones inmersivas, esculturas y pinturas con motivos de puntos y redes.

Sus obras más conocidas incluyen las series Infinity Mirror Rooms, Pumpkin y los lienzos Infinity Nets, que se exhiben en museos de todo el mundo. Kusama reside desde hace décadas en un hospital psiquiátrico de Tokio, donde mantiene su estudio activo y continúa produciendo arte.

Piezas originales de Kusama han alcanzado precios superiores a 5 millones de dólares en subastas internacionales. Su influencia abarca el arte conceptual, el diseño y la instalación, consolidándola como una de las artistas más influyentes de la posguerra japonesa.