Gobierno de Sonora cancela festejos del Día de muertos tras incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo. Foto: Cortesía: Coordinación Estatal de Protección Civil

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El gobierno sonorense de Alfonso Durazo Montaño canceló las festividades programadas para el día de muertos, después de la explosión y el incendio que tuvieron lugar hoy en una tienda Waldo’s de Hermosillo, los cuales provocaron la muerte de al menos 23 personas mientras otras 12 resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

En un comunicado difundido en redes sociales, la administración sonorense anunció la cancelación de un concierto programado en el Bosque Urbano la Sauceda, esto “en solidaridad con quienes atraviesan este doloroso momento”.

“Agradecemos profundamente la comprensión y solidaridad de la sociedad en general, así como de todos los músicos y colaboradores involucrados en este evento”, agregó el gobierno de Durazo, quien horas antes había extendido sus condolencias las familias de las personas que perdieron la vida en la tragedia.

El gobierno municipal de Hermosillo también canceló las festividades que tenía programadas en la Plaza Zaragoza, como el concurso y la marcha de las catrinas. “Nos unimos al sentimiento de tristeza que embarga a nuestra comunidad”, planteó el ayuntamiento.

"Este es un día triste para Sonora, especialmente para las familias que perdieron a un ser querido en el centro de Hermosillo. Me sumo con respeto a las muestras de solidaridad con ellas y con toda la comunidad. El Gobierno del Estado realizará todas las acciones necesarias para apoyar a las familias y personas afectadas por la explosión ocurrida en la tienda Waldo’s", dijo el gobernador Alfonso Durazo en un comunicado.