Asesina a su pareja en EU y cruza la frontera a Tijuana para tirar el cuerpo que traía de copiloto

ENSENADA, Baja California (apro).- Un hombre asesinó a su pareja en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y logró cruzar en automóvil la frontera para intentar deshacerse del cuerpo en el municipio de Tijuana, Baja California.

Sin embargo, su familia lo denunció y fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), en hechos registrados alrededor de las 21:00 horas del sábado 8 de noviembre en la colonia 10 de Mayo, en dicha ciudad fronteriza.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Policía recibió un reporte sobre una persona sin vida al interior de un vehículo en la colonia indicada.

En el lugar los oficiales fueron abordados por una mujer, quien señaló que su hijo, identificado como Erick “N”, de 44 años de edad, había llegado a bordo de un vehículo Dodge Charger color gris.

Y que le había dicho que “venía discutiendo con su pareja sentimental”, según el reporte.

Al acercarse a la unidad los agentes vieron a un hombre en el asiento del conductor y, al revisar el interior, observaron a una mujer en el asiento del copiloto “que no respondía a los estímulos y presentaba signos de rigidez”, por lo que detuvieron a Erick.

“Durante la intervención, el detenido manifestó que los hechos habrían ocurrido en la ciudad de Los Ángeles, California, donde presuntamente privó de la vida a su pareja sentimental, trasladando posteriormente el cuerpo hasta territorio mexicano”, según reportó la policía tijuanense.

En medios locales fue difundido que la mujer era migrante y se llamaba Aracely, además de que vivía con Erick en Long Beach; al parecer la golpeó y estranguló en Los Ángeles, para luego optar por cruzar la frontera con la finalidad de que su familia materna le ayudara a deshacerse del cuerpo.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) y se espera que las autoridades estadounidenses soliciten a Erick para juzgarlo en el país vecino.