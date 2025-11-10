Comisión de puntos constitucionales aplaza discusión de iniciativa sobre revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aplazó, hasta nuevo aviso, la discusión de una iniciativa de reforma con la que se adelantaría una posible votación de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum a las elecciones intermedias del 2027.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, informó que pidió al presidente de Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, aplazar la discusión ante reclamos de la oposición.

La Comisión de Puntos Constitucionales comunicó que la reunión programada para este lunes a las 18:00 horas quedó pospuesta “hasta nuevo aviso”.

“Esta presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales informa que, con tacón a la celebración de su Quinta Reunión Extraordinaria, convocada para llevarse a cabo este lunes 10 de noviembre de 2025, a las 18:00 horas, esta ha sido pospuesta hasta nuevo aviso”, detalla.

La propuesta de reforma busca que la consulta de revocación de mandato presidencial se realice el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión.