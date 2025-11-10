Congelará la masa de aire ártico del frente frío 13 a los siguientes estados el martes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La masa de aire ártico asociada al frente frío 13 seguirá cubriendo al país y provocando ambiente gélido y heladas, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en su pronóstico para el 11 de noviembre las entidades en las que la temperatura bajará hasta los -15 grados, así como las que serán afectadas por lluvias y vientos fuertes.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, el frente frío número 13 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán; la masa de aire ártico asociada al frente, cubrirá gran parte del país, con excepción del noroeste y occidente de México; ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este), intensas en Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste y sur), muy fuertes en Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), lluvias fuertes en Puebla (región Valle Serdán), Hidalgo (región Sierra Baja), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (costa), chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala y Yucatán, y lluvias aisladas en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Las lluvias pronosticadas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, se prevén condiciones para la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

A su vez, se pronostica evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se pronostican fuertes rachas de viento, bancos de niebla y ambiente frío a muy frío, siendo gélido con heladas en zonas montañosas de la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente del país.

Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en Guerrero (sur).

Por otro lado, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera con centro en el noroeste de México, ocasionará escasa nubosidad y sin probabilidad de lluvia en dicha región, además de ambiente frío a muy frío con heladas por irradiación en sierras de la región mencionada.

Para el occidente del país, cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Se prevé que, en las primeras horas del martes, el frente frío número 13 ingrese al mar Caribe y deje de afectar al territorio nacional.

Ambiente gélido

Para el martes, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, con ambiente muy frío a gélido y heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además continuará evento de “Norte” y oleaje elevado con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Asimismo, continuará la probabilidad de lluvias con chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste mexicano, además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este).

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en Guerrero (sur y costa).

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se mantendrá con centro en el noroeste de México, y ocasionará escasa nubosidad y sin probabilidad de lluvia en dicha región, ambiente frío a muy frío con heladas por irradiación en sierras de la región mencionada. Para el occidente del país, predominará el cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Valle de México

Se pronostica cielo nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío en el Valle de México, y muy frío con heladas en zonas altas de la región. Durante la tarde se pronostica ambiente templado y sin lluvia en Ciudad de México y en Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 13 a 15 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 11 de noviembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Las Montañas), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Capital), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Guerrero (sur y costa), Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el martes 11 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 11 de noviembre: