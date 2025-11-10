“Conozco a los dos bandos”: esto dijo Julio César Chávez sobre los líderes del Cártel de Sinaloa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exboxeador Julio César Chávez habló en una entrevista sobre la relación que ha mantenido con líderes del Cártel de Sinaloa, aunque rechazó que tanto él como su hijo estén involucrados en actividades ilegales.

“Conozco a los dos bandos, son amigos míos, he convivido con ellos, he estado con ellos, pero eso no indica que mi hijo sea narcotraficante”, dijo en entrevista con la conductora Adela Micha.

“Todo mundo sabe dónde están, para qué nos hacemos pendejos, pero eso no indica que uno sea narcotraficante. Si te portas mal con ellos ya sabes lo que te va a pasar”, dijo Julio César Chávez en un pasaje de la conversación.

“¿Qué le pasa a la gente buena como este señor que acaban de matar?”, dijo en alusión al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Tras admitir que conoce a “ambos bandos” del Cártel de Sinaloa, el excampeón mundial detalló:

“Yo estoy en el medio, si me meto para un lado o para otro lado pues me matan. ¿Qué hago? Pues calladito me veo más bonito. Gracias a Dios me tienen un gran respeto”, dijo.

En otro pasaje se refirió a la acusación contra Julio César Chávez Jr. en el sentido de que tuvo el encargo de un grupo delictivo para golpear a un rival. En ese contexto aseguró que su hijo lo hizo contra su voluntad.

“Prefiero ser amigo de ellos a que me maten los cabrones, ¿me entiendes? Amigo no quiere decir que tú te dediques a eso. Pero en Culiacán está lleno de eso”, dijo.

“Finísimas personas”

La conversación, transmitida en el canal La Saga de YouTube el pasado 5 de noviembre, desató controversia porque en algún momento Julio César Chávez se refirió a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán como “finísimas personas”

“Una finísima persona El Mayo (...) Muy bien, la verdad muy bien, muy amigo mío. Un señor muy respetuoso, me mandaba a llamar a cada rato. Yo también conocí a El Chapo y también una finísima persona. He conocido a todos, Amado Carrillo, a todo mundo, y son unas finísimas personas... bueno, al menos conmigo. He conocido a todos, finísimas personas al menos conmigo. Lo otro ya no sé lo qué hacen, a mí no me consta”.