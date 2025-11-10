“De mega fan a chairo”: Paco Ayala, bajista de Molotov, responde José Ramón López Beltrán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El bajista de Molotov, Paco Ayala, conocido por su estilo irreverente y contestatario, ha vuelto a encender las redes sociales con una respuesta sarcástica dirigida directamente a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su última declaración, publicada este domingo en la plataforma X, Ayala no solo defiende la postura crítica de su banda hacia el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), sino que escala el enfrentamiento personal al calificar a López Beltrán como un "chairo idiota" y extender las críticas al legado de su padre.

"¡Ya vi que nos escribió el panzón millonario! Jaja, de mega fan a chairo idiota. Todos los políticos absolutamente todos valen verga, pero tu papá más que todos juntos!!" (sic), escribió.

La declaración de Ayala surgió como réplica a un tuit de López Beltrán del 3 de noviembre, donde éste minimizó las protestas de Molotov durante su reciente concierto y defendió los logros de la 4T.

"De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de @MolotovBanda dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México", escribió López Beltrán, acompañando su mensaje con un video del show.

Esta respuesta inicial ya había generado revuelo, pero la contestación de Ayala la convirtió en un choque frontal que divide opiniones entre fans del rock y simpatizantes del movimiento morenista.

Todo comenzó el 30 de octubre en el Palacio de los Deportes, donde Molotov celebró sus 30 años de carrera ante más de 18 mil espectadores. Durante la interpretación de su himno de protesta "Gimme Tha Power" –originalmente escrito contra el PRI en los 90–, Ayala dedicó el tema al presente: "Éramos un país chingón, no estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación. ¡Qué chinguen a su madre!".