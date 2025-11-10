Diputados panistas piden más recursos para la SRE tras reducción en presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diputados del PAN en San Lázaro afirmaron que Morena recortó el presupuesto real de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en 4.6 por ciento, así como al Instituto de Mexicanos en el Exterior en 8.5 por ciento, por lo que lo que buscan que la Secretaría de Hacienda les brinde más recursos.

Federico Döring Casar, diputado panista, afirmó que el Presupuesto de Egresos 2026 aprobado por la Cámara de Diputados para el rubro de política exterior es débil y no cumple para todas las necesidades

Además, resaltó que no se trata de darle más dinero a una Secretaría de Estado para robustecer burocracias, sino es dotarle de elementos y acciones para que los mexicanos que viven en otro país, cuenten con atención a sus necesidades.

“Que esto es 4.6 menos del 8.5 por ciento que ya tenían del año pasado, es decir, para el gobierno del cártel de Morena no es prioridad la imagen de México en el mundo, su promoción económica, promoción de la comunidad mexicana residente en el exterior; una reducción del 5 por ciento al Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el exterior, ventanillas de salud, financieras, culturales”, enfatizó.

Döring Casar dijo que también en las nóminas que tienen que ir a los consulados, hubo una reducción del 4.3 por ciento, es decir, no se le da los recursos a los consulados para que tengan el cuerpo diplomático necesario para atender a las comunidades ni tener atención consular.

Por su parte, Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN, manifestó que hoy, más que nunca, se necesita dinero para los consulados de la Unión Americana y del resto del mundo, y una vez más vemos que Morena solamente habla de héroes, heroínas, pero no pone en el presupuesto un incremento a la comunidad mexicana residente en el exterior.

“El compromiso de las y los legisladores federales de Morena es que le vaya mal a los que envían remesas, sostienen gran parte de nuestra económica interna y quieren atención consular de calidad”, detalló.

Por lo que el panista indicó que buscará audiencia con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para explorar la opción de buscar mayores recursos con la Secretaría de Hacienda.