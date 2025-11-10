Hermano de Emma Coronel busca conseguir su libertad anticipada tras 10 años preso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Edgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, busca conseguir su libertad anticipada luego de cumplir 10 años preso por nexos con el Cátrel de Sinaloa.

De acuerdo con los estrados judiciales, Coronel Aispuro solicitó ante la juez Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México otorgarle el beneficio preliberacional.

Sin embargo, el 14 de mayo pasado, la juez rechazó la petición al considerar que no cumplió con los requisitos legales para obtener el beneficio, decisión que fue impugnada por Coronel Aispuro mediante un recurso de apelación.

El recurso será resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación que registró el expediente con el número de toca 443/2025 y que en los próximos meses debe dictar su resolución.

Actualmente Coronel Aispuro cumple una condena por delincuencia organizada y sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El año pasado, la juez Raquel Ivette Duarte, titular del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, lo absolvió de haber participado en la fuga del “Chapo” del penal de máxima seguridad del Altiplano el 11 de julio de 2015.

Ello, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para ubicarlo en tiempo, lugar y modo durante la fuga.

La FGR afirmó que Coronel Aispuro recogió a su cuñado en el interior del túnel que fue cavado debajo de su celda en el Altiplano y que lo acompañó en un vuelo de Querétaro a Culiacán, Sinaloa.

Asimismo, lo señaló de supervisar la construcción del túnel y de organizar la salida y traslado de Guzmán Loera a uno de los sitios donde se refugió después de darse a la fuga.