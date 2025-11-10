Murió el hermano de la diputada Kenia López Rabadán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Bricio López Rabadán, hermano de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, falleció este día por un aneurisma.

La diputada panista escribió en sus redes sociales un escrito titulado “Un homenaje a mi hermano”, en el cual agradeció la vocación de José Bricio, misma que la inspiró para dedicarse al servicio público.

En el escrito, Kenia López Rabadán describió la carrera y ética profesional de su hermano en el servicio público.

“Anoche ha partido a la casa del Padre mi hermano José Bricio y sirvan estas líneas para agradecerle. Él fue mi inspiración para dedicarme al servicio público. Era Economista, un gran estudiante. Ingresó a trabajar al gobierno federal en el siglo pasado, en 1995, entró sin ‘palancas’, sin ‘padrino’ y llegó a ser Director General Adjunto. Trabajó en muchas instituciones públicas una de ellas fue la Secodam (Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo), el antecedente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Era el responsable de uno de los temas más importantes del sexenio. Un día me contó que recibía todo tipo de presiones e incluso ‘ofrecimientos’ para que los corruptos no sufrieran las consecuencias de sus actos. Nunca aceptó un soborno, nunca quiso enriquecerse de manera ilegal, vivió y partió en la justa medianía. De Él aprendí la superación, la importancia del honor, el amor por el trabajo público. Pepe fue un buen ser humano, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano y un buen servidor público”, publicó.

La presidenta de la Cámara de Diputados explicó de qué falleció su hermano, el cual comenzó a tener problemas de salud desde el pasado 5 de noviembre.

“Murió por un aneurisma cerebral que se detonó el miércoles y cuatro días después ha partido. Deja un profundo dolor en mi corazón, se ha ido mi hermano que siempre te dejaba claro: yo no soy político, yo soy servidor público.

“Gracias, José Bricio, por tu ejemplo, tu enseñanza, por ser Tú. Que Dios te reciba y te dé todas sus bendiciones prometidas. Te amo y te voy a extrañar mucho hermano”, compartió.