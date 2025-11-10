Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿hay pago el 17 de noviembre?

El pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores concluirá el 27 de noviembre.. Foto: Foto: Pixabay/ Programas para el Bienestar/ Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar informó que los pagos del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2025 se realizan del 3 al 27 de noviembre. El operativo de dispersión se lleva a cabo de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido del beneficiario, con el fin de garantizar un proceso ordenado en los puntos de atención del Banco del Bienestar.

El monto del apoyo económico para las personas adultas mayores es de 6,000 pesos bimestrales. El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria de cada beneficiario, y el dinero queda disponible para su retiro en cualquier momento, sin necesidad de acudir el mismo día asignado.

Noticias Relacionadas Pensión Mujeres Bienestar noviembre 2025: fechas de pago del 10 al 14 de noviembre

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Durante el operativo, el lunes 17 de noviembre no habrá pago de la pensión, ya que ese día es feriado bancario por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana. Las operaciones se reanudarán el martes 18 de noviembre, cuando continuará la dispersión conforme al calendario establecido.

A continuación, las fechas oficiales de pago publicadas por la Secretaría de Bienestar:

A: lunes 3 de noviembre

B: martes 4 de noviembre

C: miércoles 5 y jueves 6 de noviembre

D, E, F: viernes 7 de noviembre

G: lunes 10 y martes 11 de noviembre

H, I, J, K: miércoles 12 de noviembre

L: jueves 13 de noviembre

M: viernes 14 y martes 18 de noviembre

N, Ñ, O: miércoles 19 de noviembre

P, Q: jueves 20 de noviembre

R: viernes 21 y lunes 24 de noviembre

S: martes 25 de noviembre

T, U, V: miércoles 26 de noviembre

W, X, Y, Z: jueves 27 de noviembre

La Secretaría recordó que el 17 de noviembre no se realizarán transferencias bancarias ni operaciones en ventanilla, por lo que ningún grupo de beneficiarios está programado para esa fecha.

El operativo de pagos concluirá el 27 de noviembre, y las personas que no retiren el apoyo el día de la dispersión podrán hacerlo posteriormente, ya que el recurso permanecerá disponible en sus cuentas. Las autoridades exhortaron a los beneficiarios a verificar su saldo en cajeros automáticos o en la aplicación del Banco del Bienestar y a no acudir en días de descanso oficial.