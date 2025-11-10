“Se lo voy a dar a una niña para que pueda soñar con futbol”: Sheinbaum regalará el boleto 001

Sheinbaum dice que México está listo para la Copa Mundial FIFA 2026 . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO(apro).- Para la Copa Mundial FIFA 2026 esperan la llegada de 5.5 millones de personas a México, además de que se espera que sean 6 mil millones de aficionados del espectáculo deportivo del que México será sede por tercera ocasión.

“Tomé una decisión” reiteró Sheinbaum sobre regalar el boleto 001 que le daban para el partido inaugural en el Azteca a una niña que no tiene oportunidad de ir y sea apasionada del futbol. “Se lo voy a dar a una niña para que pueda soñar con futbol”.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México está listo para esta recibir este evento en el que estarán millones de ojos sobre este país.

México está listo para recibir el mundial de futbol” y aseguró que “nunca dudamos de que la inauguración fuera en nuestro país (…) Va a ser un muy buen momento, ya falta poco”, aseguró.

La mandataria federal agregó que habrá inversiones privadas para el Estadio Azteca y públicas, por ejemplo, con 9 mil millones de pesos de inversión para la remodelación y mejora del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”.

Además de que ya estará listo el tren de pasajeros del AIFA a Buenavista, es decir del Estado de México a la capital del país para el partido inaugural que será el próximo 11 de junio.

En el país se espera que se dé la ocupación de hasta 26 mil habitaciones.

En el complejo cultural Los Pinos, también dijo que será un momento para reconocer amistad y unión entre los tres países de América del Norte que también es buen momento para reconocer el tratado comercial.

“Representa un momento especial para nuestro país”.

Foto: Miguel Dimayuga

El Gobierno mexicano también anunció el “Mundialito social” con el que construirán canchas en las que se tendrán actividades para menores y personas con discapacidad, también estará el FIFA fest donde el público podrá ver de manera directa los partidos de futbol”.

Sobre los precios de entrada a los partidos que no son incluyentes, la presidenta aseguró que estos eventos los organiza la FIFA y no es un asunto en el que intervengan los gobiernos, pero buscan coordinarse con la FIFA para que se puedan ver todos los partidos en algunas sedes para que todos puedan disfrutar del Mundial.