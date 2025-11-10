Sheinbaum garantiza que México tendrá medidas de seguridad necesarias para recibir el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano garantiza que la Copa Mundial FIFA 2026 tendrá las medidas de seguridad necesarias para los asistentes, apuestan a que los aficionados acudan de forma pacífica a los partidos; mientras que representantes de la FIFA auguran estar confiados, pese a la situación de violencia que enfrenta México.

“Todos los detalles relacionados con diferentes temas, desde éste hasta temas de seguridad, por ejemplo, de organización, y que tienen que ver con la coordinación entre gobiernos municipales, los gobiernos estatales, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, que venían ya en los acuerdos, están listos para desarrollarse sin problema”, dijo Sheinbaum.

Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México, se dijo confiado en torno al tema de seguridad:

“La Oficina de FIFA México lleva ya tres años trabajando con el Gobierno Federal y todas las órdenes de gobierno en el tema de seguridad. Estamos muy seguros, muy confiados de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el Mundial darán el marco de seguridad para todos los aficionados, todos los equipos y todos los árbitros en el 2026”, aseguró.

Respecto a temas de seguridad relacionados, por ejemplo, con la muerte de un aficionado del Cruz Azul, la jefa del Ejecutivo Federal también expuso que “cada caso ha sido distinto, no hay, digamos, un patrón particular que se haya desarrollado”.

Agregó que “lo que buscamos, y además va a ser la promoción, es de que todos los aficionados que vayan a los partidos vayan de manera pacífica; que, si bien, despierta pasión el apoyar a un país o a otro, que sea parte del desarrollo pacífico de esta justa deportiva”.

Su administración, dijo, pondrá todo el apoyo, aunque insistió en que quien lleva la seguridad en los estadios son los gobiernos estatales. “Vamos a dar todo el apoyo para que no se presente ninguna situación de este tipo”.

La coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, garantizó que “con las dependencias responsables de la seguridad y protección civil, elaboramos un plan integral que articula a todos los niveles de Gobierno. Nuestro objetivo es garantizar que este evento se desarrolle en un entorno seguro para todas y todos”.