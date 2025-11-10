Sheinbaum: México terminará a tiempo los proyectos de infraestructura para la Copa Mundial de 2026. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Los proyectos federales de infraestructura en México para la Copa Mundial de 2026 estarán terminados a tiempo para el inicio del torneo en junio, anunció el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los proyectos incluyen la renovación de las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la construcción de una línea de tren que conecte la ciudad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México.

El Mundial se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México, que albergarán 13 partidos, cinco de ellos en la capital. Guadalajara y Monterrey se repartirán los ocho partidos restantes.

Según la presidente, el gobierno federal está invirtiendo 9 mil millones de pesos (489 millones de dólares) en la renovación del aeropuerto de la Ciudad de México.

“Este no es solo un momento para ver el mejor futbol, ??sino también un momento para compartir con el mundo quiénes somos, qué es México: no solo un país de inmensa riqueza cultural, sino también un país que vive un momento histórico”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa.

Añadió que también se llevarán a cabo otros proyectos federales en Monterrey, en el norte de México, y en Guadalajara, al oeste del país. Indicó que esos detalles se darán a conocer en las próximas semanas.

El Estadio Azteca, que iba a ser la primera sede en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo, se encuentra cerrado por renovaciones, pero la inversión la realiza una empresa privada. Sheinbaum no ofreció detalles sobre dicho proyecto.

Dijo que México espera 5.5 millones de visitantes adicionales en las tres ciudades anfitrionas.

“Será un momento muy especial con un impacto económico significativo, pero estaremos listos en unos meses”, dijo Sheinbaum.