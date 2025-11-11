Aplazan la audiencia sobre la liberación anticipada de Javier Duarte (Video)

Pablo Campuzano (der.), abogado de Javier Duarte, a su salida de la audiencia en el Reclusorio Norte. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, deberá esperar una semana más para saber si consegue el beneficio de la libertad anticipada en el caso por el que fue sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Este martes se adelantó la audiencia en la que la jueza de control, Ángela Zamorano Herrera, desahogaría las 22 pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de Duarte de Ochoa para determinar si cumple o no con los requisitos.

Durante más de nueve horas fueron desahogados los testimonios de cuatro funcionarios que hablaron a favor de Duarte.

Sin embargo, la FGR solicitó a la jueza aplazar la continuación de la diligencia para tener oportunidad de citar a sus seis testigos, por lo que la audiencia se realizará el 19 de noviembre a las 9:45 horas.

A Duarte le restan sólo cinco meses para cumplir su condena de nueve años de prisión y la defensa afirmó que en el fuero común ya logró la cancelación de los tres procesos que tenía pendientes.

Sin embargo, al salir de la audiencia, Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, explicó que la cancelación del caso de desaparición forzada fue impugnada por la Fiscalía de Veracruz, pero confió en que esto no ponga en riesgo la libertad del exmandatario.

“Están siendo impugnados, sí. Han sido sobreseimientos tanto por prescripción como por actos de tortura, entonces estamos confiados en que no hay manera de que se revoques esos sobreseimientos”, dijo.

“Por disposición expresa del Código Nacional no suspende la ejecución del acto que se reclama.”