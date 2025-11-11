Autoridades recuperan 960 hectáreas de costa de Nayarit que fueron objeto de actos de corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Autoridades estatales y federales mexicanas informaron el martes de la recuperación de más de 960 hectáreas de costa del Pacífico en el estado mexicano de Nayarit, que estaban gestionadas por un fideicomiso público y fueron objeto de especulación y actos de corrupción durante 16 años por parte de funcionarios y empresarios.

Entre los funcionarios involucrados mencionaron dos exgobernadores: Roberto Sandoval (2011-2017), actualmente en prisión, y Ney González (2005-2011), que es buscado por la justicia.

En conferencia de prensa, el fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce, explicó que a lo largo de ese periodo se creó un “entramado cuidadosamente planeado para simular actos jurídicos y despojar al estado de bienes de gran valor”. Agregó que se aseguraron cuentas por valor de unos 400 millones de dólares y todavía hay 359 cuentas bancarias bajo estrutinio.

Cristina Reséndiz, de la fiscalía federal, indicó que hay varias investigaciones abiertas, entre otros delitos, por hechos de corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencia y acciones contra la administración de justicia. Refirió que contra González hay una orden de aprehensión. Tanto González como Sandoval gobernaron por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Nayarit es conocido por sus hermosas playas, de alto valor turístico, pero también ha sido un estado marcado por la violencia y la corrupción sobre todo de 2011 a 2016 años en los que parte de sus autoridades trabajaron por el crimen organizado, según un informe oficial de 2022.

El exfiscal en esa época, Edgar Vaytia, fue sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, y Sandoval está encarcelado en México desde 2021 acusado de varios delitos de corrupción, aunque Washington también le vincula con el crimen organizado.

El operativo de recuperación de terrenos y bienes inmueble objeto de operaciones ilícitas comenzó a principios de 2022 y va al 92%, precisó el actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. Según sus datos, el valor de esos terrenos —que ocuparían el equivalente a 1.350 estadios de fútbol— es de más de 2.700 millones de dolares.

Gran parte de los predios se recuperaron gracias a acuerdos reparatorios pactados con quienes se apropiaron de ellos y a partir de ahora son gestionados a través de un fondo público-privado con el que el gobierno estatal confía en atraer la inversión hacia Nayarit en momentos econonómicos complicados por la política arancelaria de Estados Unidos.