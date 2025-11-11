Cédula de Datos Fiscales del SAT: guía paso a paso para descargarla gratis

Guía actualizada para tramitar en línea la Cédula de Datos Fiscales: paso a paso.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó para las personas físicas un documento denominado Cédula de Datos Fiscales (CDF), que reúne información esencial como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre o razón social, régimen fiscal, código postal y uso del CFDI.

La Cédula de Datos Fiscales puede obtenerse en línea y de forma gratuita, y su objetivo es facilitar la consulta y validación de datos fiscales actualizados para trámites y procesos de facturación.

Aunque no sustituye la Constancia de Situación Fiscal, el SAT la considera una herramienta complementaria que agiliza los procedimientos y reduce la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

¿Por qué obtener la Cédula de Datos Fiscales?

La Cédula de Datos Fiscales permite contar con un documento oficial que consolida la información básica registrada ante el SAT.

Entre sus principales utilidades se encuentran:

Facilitar la facturación electrónica y otros trámites administrativos.

Acceder a un formato digital con código QR que valida los datos fiscales.

Obtener el documento sin costo, directamente desde la plataforma del SAT.

Actualizar fácilmente la información en caso de modificaciones de régimen o domicilio fiscal.

Requisitos para el trámite

Para realizar el trámite en línea se requiere:

Ser persona física inscrita en el RFC.

Contar con RFC o CURP.

Tener un correo electrónico registrado ante el SAT, donde se enviará el enlace para la descarga.

Acceso al portal del SAT. No se requiere e.firma para esta gestión.

Paso a paso para obtener la Cédula de Datos Fiscales

Ingresar al portal oficial del SAT en la sección correspondiente al RFC o Cédula de Datos Fiscales.

Capturar el RFC o CURP en el campo solicitado.

Aceptar los términos y condiciones del trámite.

Seleccionar el correo electrónico registrado ante el SAT para recibir el enlace de descarga.

Revisar el correo electrónico y acceder al enlace dentro del tiempo indicado.

Descargar el documento en formato PDF o imprimirlo para su uso.

Consideraciones importantes

y puede realizarse completamente en línea. La Cédula de Datos Fiscales no reemplaza de manera definitiva la Constancia de Situación Fiscal, aunque puede utilizarse para diversos trámites de facturación.

En caso de que los datos fiscales cambien, se recomienda generar una nueva cédula para mantener la información actualizada.

El enlace de descarga enviado por correo tiene una vigencia limitada, por lo que se aconseja descargar el documento en cuanto se reciba.

Disponibilidad del trámite

El SAT mantiene habilitado el servicio digital para que los contribuyentes puedan generar y descargar su Cédula de Datos Fiscales desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Este formato digital forma parte del proceso de modernización de trámites fiscales, orientado a reducir la carga administrativa y fomentar el uso de herramientas electrónicas seguras.