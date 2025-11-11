Cuestionan a Mario Delgado sobre sus vínculos con líder del huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, evitó responder a senadores de oposición sobre si existe una investigación abierta en su contra en Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia y si tiene visa vigente para viajar al vecino país del norte.

El cuestionamiento se lo hizo la senadora del PAN, Gina Geraldina Campuzano González, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara alta como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:

“Nos gustaría que nos pueda informar a todos los mexicanos si usted es uno de los funcionarios de este gobierno a los que Estados Unidos le retiró la visa”.

Durante la última ronda de preguntas de los legisladores, según el formato de la comparecencia, la panista acusó:

"No cabe duda de que el cártel de Morena no para de barrer, pero con el dinero de los mexicanos. Y para muestra, aquí hay varios. Tenemos un senador con el negocio de las medicinas aquí, Carlos Lomelí, y a usted secretario compareciendo a este pleno."

También recordó que en 2026 la SEP recibirá 2.1% más de presupuesto y lanzó: “Si realmente fuera para la educación es poquito, pero estando usted al frente a todos los mexicanos nos preocupa a dónde van a parar realmente esos millones: ¿A las aulas o a las campañas? ¿A los negocios o a los excesos del Cártel de Morena?”

Campuzano González dijo que mientras Delgado “pasea a todo lujo”, en referencia a sus más recientes vacaciones en Lisboa, “en 2019 la prensa documentó, “al menos, un vuelo suyo con Sergio Carmona, empresario asesinado en 2021 y señalado en investigaciones como uno de los principales líderes del huachicol fiscal”.

Recordó que el PAN denunció a Mario Delgado Carrillo al exhibir fotografías “donde se le ve con los hermanos Carmona en Tamaulipas, advertimos del ingreso de combustible de pipas sin pagar impuestos”.

Incluso, dijo que la entonces candidata presidencial Xóchitl Gálvez denunció el 19 de mayo del 2024 “hechos de los que se tenía registro desde el 2019, pero que obviamente no pasó nada, porque Morena pues premia a los corruptos, por eso está usted de secretario”.

La senadora acusó también que la educación “no es prioridad en este gobierno. Le están robando el futuro a nuestros hijos, han hecho de la educación en México un nido de adoctrinamiento comunista y han permitido que gente que promueve un régimen autoritario diseñe los libros de texto de nuestros niños”.

“No es adoctrinamiento”

En el turno de responder, Mario Delgado Carrillo dijo a la panista que, con lo expuesto en su comparecencia se demostraba que la educación “no solo es una prioridad, es el motor de la transformación”.

Y negó: “La Nueva Escuela Mexicana no es un adoctrinamiento autoritario, es justamente exactamente lo contrario”.

Aseguró que “lo que hace la Nueva Escuela Mexicana es tratar a las y los maestros como profesionales de la educación. Y no se les da una guía, y se les dice: ‘A ver, maestro, tú tienes que dictar esto, y éste es tu trabajo’. No, eso se terminó por una razón, ni siquiera ideológica”.

Según argumentó, “esta revolución de las tecnologías y esta era de la información que estamos viviendo, inteligencias artificiales, ha cambiado drásticamente el rol del maestro frente al grupo”.

El funcionario citó una frase de Paulo Freire sobre la libertad que da la educación y añadió: “Así que es una contradicción prácticamente decir que la Nueva Escuela Mexicana es un modelo de adoctrinamiento”.

Sin embargo, sobre la pregunta específica de su visa de Estados Unidos, Delgado Carrillo no respondió.