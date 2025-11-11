Diputados integran la Comisión de Ética un año después de instalada la LXVI Legislatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un año después de instalada la LXVI Legislatura, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó la integración del Comité de Ética en San Lázaro.

La Comisión de Justicia se encargará de promover el cumplimiento de las disposiciones del Código de Ética, así como la promoción y difusión de los principios de conducta y deberes éticos entre las y los diputados, sus personas colaboradoras e integrantes de los Servicios Administrativos y Parlamentarios de la Cámara.

Además de promover la transparencia y publicidad de los principios, valores y deberes de la conducta ética y prevenir la comisión o realización de actos contrarios a la ética por parte de las diputadas y diputados.

El Comité de Ética contará con 15 integrantes: como presidente, el diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabé; el vicepresidente y presidente del Comité de Decanos, el diputado José Luis Sánchez González, así como dos secretarios: el diputado del PAN, Luis Agustín Rodríguez, y el diputado Alejandro Ramírez Cuellar.

Los integrantes del Comité de Decanos serán: Ivonne Ortega Pacheco, Leonel Godoy, Manuel Espino Barrientos, José Luis Durán, Germán Martínez y Víctor Samuel Palma.

Los demás integrantes serán las diputadas Sonia Rincón y Blanca Leticia Gutiérrez, así como los diputados Francisco Amadeo Espinoza, César Alejandro Domínguez y Juan Ignacio Samperio.