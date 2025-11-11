“El protocolo no falló”: Trevilla sobre protección de la GN a Carlos Manzo en Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El protocolo de la Guardia Nacional para cuidar al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre, no falló y si el alcalde hubiera aceptado que elementos adscritos al Ejército mexicano lo cuidaran hubiera tenido mayor seguridad, aseguró el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

“Si desde un principio él (Carlos Manzo) tal vez hubiera aceptado al personal de la Guardia Nacional -quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación- se hubiera incrementado su nivel de seguridad”.

Al general secretario se le preguntó: -¿Hasta dónde llega su nivel de responsabilidad?

-La Fiscalía General del Estado tiene el asunto, está haciendo la investigación, ellos determinarán, afirmó Trevilla Trejo.?

Para atender otros casos en los que se tiene el resguardo de funcionarios, entre alcaldes y de otros cargos, el general secretario también expuso qué piensa hacer la institución a su cargo.

“¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos”, afirmó en Palacio Nacional y ante la presidenta Claudia Sheinbaum a quien también se le ha sugerido que incremente su seguridad, luego de los actos de agresión que padeció en calles de la Ciudad de México.

El alcalde Manzo fue asesinado por un menor de edad mientras conmemoraba el día de muertos, en un evento público, en Uruapan.