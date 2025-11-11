A Manzo lo mataron porque afectó intereses de criminales y políticos: diputada de "La Sombreriza"

La diputada independiente, Guadalupe Araceli Mendoza Arias, denuncia abandono del gobierno al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado durante Festival de Las Velas, el 1 de noviembre de 2025. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La diputada Federal independiente, Araceli Mendoza Arias, afirmó que, al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, lo abandonó el gobierno, como a millones de mexicanos en el país.

Durante la Sesión del Pleno en San Lázaro, la diputada independiente y miembro del Movimiento del Sombrero –también conocido como "La Sombreriza"–, pidió la palabra para referirse al asesinato alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias hizo una semblanza y resaltó la vida política de Carlos Manzo, misma por la que, afirmó, lo asesinaron.

“A mi líder, Carlos Manzo, el gobierno lo abandonó como a millones de mexicanos. Él que siempre se preocupó por su pueblo no encontró apoyo de nadie para dar continuidad y respuesta a las personas que solicitaban su ayuda... “Desafortunadamente esta manera de trabajar despertó en organizaciones criminales, políticos y adversarios, celos y envidia por el crecimiento y la popularidad de Carlos Manzo. Se afectaban sus intereses oscuros y la pérdida del poder. “Por lo tanto, lo más fácil fue mandarlo a eliminar, quitarlo del mapa, pero se llevaron una gran sorpresa, primero, al convertir a Carlos Manzo en un héroe nacional e internacional y despertar el tigre dormido, como él tanto lo decía, ese tigre que ruge por sed de justicia y por la verdadera transformación”, resaltó.

La legisladora afirmó que ahora sí “despertaron” a los mexicanos, ya que quisieron, afirmó, matar el legado de quien sería el próximo gobernador de Michoacán y futuro presidente de México.

“Les aterraba que eso sucediera, ya que el pueblo recibió de Carlos Manzo la fuerza y el valor y la conciencia de cómo queríamos ser gobernados. Ser gobernados con seguridad, con paz, con tranquilidad y confianza por tener un mundo mejor para nosotros y nuestros descendientes.

“Así es que váyanse despidiendo poco a poco de los lujos del poder, de las tranzas y la corrupción que a todas luces brilla, porque ahora nos toca a nosotros, a los del Movimiento del Sombrero apoyar ese legado, esa lucha con su esposa Grecia Quiroz, que encabeza este gran movimiento”, enfatizó.

Para finalizar, Araceli Mendoza pidió que se apoye a la exesposa de Carlos Manzo y ahora alcalde de Uruapan, Grecia Quiroz; también agradeció las marchas pacíficas en el país y pidió al Movimiento del Sombrero que en las marchas que participen lo hagan de manera pacífica.