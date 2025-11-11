Mario Delgado: En 2026 México será declarado “territorio libre de analfabetismo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, prometió que en el 2026 se va a declarar a México como “territorio libre de analfabetismo”.

En su comparecencia ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el expresidente nacional de Morena alardeó:

“El 2026 no va a ser el año del mundial (de futbol) en México, va a ser el año que será recordado porque vamos a izar la bandera blanca de la UNESCO, donde erradiquemos el alfabetismo en México. Vamos a declarar a nuestro país territorio libre de analfabetismo”.

En un discurso que intentó darle un toque literario y que fue varias veces aplaudido por los senadores de la llamada “4T”, aseguró:

“La gesta iniciada hace más de un siglo por José Vasconcelos, esa meta que parecía imposible hace 100 años, alfabetizar a un país entero, lo vamos a lograr el siguiente año con la presidenta de la educación”.

En su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo decía que así quería ser recordada, como la “presidenta de la educación".

Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indican que, en 2020, el 4.7% de la población de 15 años en México no sabía leer ni escribir, lo que equivale a unos 4.4 millones de personas.

Otros datos estiman que cinco de cada 100 personas son analfabetas. Los estados con más grado de analfabetismo son Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Los grupos más afectados por esta situación son las comunidades indígenas y los adultos mayores.

Becas escalarán a 20 millones

El exsenador de Morena informó que el Programa de Becas alcanzó a más de 13.3 millones de estudiantes de todos los niveles educativos durante el primer año de gobierno. Y anunció que en el 2026 la beca “Rita Cetina” escalará a 20 millones de beneficiarios, no solo al atender a alumnos de secundaria, sino también a todos los grados de primaria.

Sobre el programa La Escuela es Nuestra, informó que en el próximo año se destinarán 24.5 mil millones de pesos para beneficiar a 70 mil escuelas de educación básica y seis mil de bachillerato.

Respecto al avance de la Estrategia Nacional Vive saludable, Vive Feliz, que inició en marzo pasado, dijo que esta iniciativa “desterró la comida chatarra y las bebidas azucaradas del 86% de las escuelas”, según una encuesta interna de la SEP. Además, más de 6.5 millones de estudiantes recibieron valoración en más de 50 mil primarias públicas.

En cuanto a la Estrategia por la Paz y contra las Adicciones, “El fentanilo mata. Elige ser feliz”, Delgado Carrillo informó que tiene un alcance de 6.3 millones de estudiantes de secundaria y 5.5 millones de educación media superior, en 63 mil 500 escuelas. Detalló que se distribuyeron un millón de guías para docentes y 10 millones de orientaciones para familias en todo el país, además de la entrega de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en todas las secundarias.

Para el nivel de bachillerato, dijo que en el primer año de gobierno se concretaron 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 33 ampliaciones y 35 reconversiones, que suman más de 37 mil nuevos lugares en bachillerato; la meta sexenal es de 120 mil, para alcanzar una cobertura de 85%.

El funcionario destacó la eliminación del examen de COMIPEMS y la creación de la plataforma “Mi derecho, mi lugar”; así como la unificación del sistema con el Certificado de Formación Profesional Técnica avalado por la UNAM y el IPN.

Al hablar del impulso a la educación superior, destacó la reciente creación de la Plataforma SaberesMX, orientada a democratizar el conocimiento con la participación activa de las universidades y centros de investigación del país. Y dijo que este año la matrícula de este nivel se sumaron 114 mil lugares adicionales, para alcanzar una tasa de cobertura de 55%.

Magisterio y lluvias

Sin mencionar el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que a mediados de año puso en jaque al gobierno federal y a la movilidad en la Ciudad de México, y que amenaza nuevos paros, Mario Delgado aseguró que el magisterio es “aliado de la transformación”.

Destacó que se le otorgaron aumentos salariales “inéditos”: dos incrementos del 10% en 2024 y 2025. Y añadió: “Ahora a los maestros se les trata como lo que son, como profesionales de la educación”.

Según el funcionario, la dependencia a su cargo trabaja en un sistema de pensiones “más justo”, así como en una nueva relación con el magisterio, que podrá decidir el sistema de ingresos, promociones y ascensos mediante una consulta.

Respecto a los daños a la infraestructura escolar que provocaron las lluvias el mes pasado en cinco entidades, el funcionario añadió: “todas las escuelas van a ser reparadas y se va a reponer todo lo que se perdió. Mi reconocimiento a las y los maestros de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla”, por las labores de recuperación de los planteles.

Cuestionado sobre la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), informó que la información que tenía “se está migrando a las plataformas” de la SEP y que cuando concluya este trabajo se harán públicas.

Durante la comparecencia de Mario Delgado, senadores del PRI levantaron pancartas alusivas a la violencia del crimen organizado que ha afectado la operación de escuelas en diferentes entidades, aunque principalmente, en Sinaloa, con la frase: “La violencia cierra escuelas ¿Y la SEP?”.