“No me va a pasar nada”: asegura Sheinbaum sobre su seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No me va a pasar nada”, confió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también reveló que su gabinete de Seguridad le ha pedido que aumente sus protocolos de protección.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Proceso preguntó a la mandataria federal ¿qué papel juegan elementos del Ejército o de la Secretaría de Seguridad, para el resguardo de la propia presidenta de la República?

-El equipo que va conmigo no son del Gabinete de Seguridad, es un equipo de Ayudantía. Cuando salgo fuera de la Ciudad, voy en un vehículo que tampoco es del Gabinete de Seguridad, sino del equipo de la Presidencia. Y, a veces, va un vehículo de la Guardia Nacional a distancia, cuidándonos. Ese es el protocolo que seguimos, respondió.

Se le preguntó sobre la falta de experiencia en seguridad que tienen quienes integran la Ayudantía que, en su mayoría, siguen cursando una carrera y al paso de un tiempo algunos han sido asignados en puestos relevantes en secretarías o dependencias federales con sueldos de hasta más de 100 mil pesos, como público Proceso este lunes y en noviembre de 2022.

Ante el apunte, la presidenta respondió: “No me va a pasar nada, no me va a pasar nada”.

Añadió: “Y tomamos una decisión de estar cerca de la gente. Y si hay situaciones de riesgo, una alerta, que tiene CNI, que dice: ‘La presidenta puede estar en riesgo, un lugar”’, bueno, entonces nos protegemos un poco más. Eso es lo que seguimos.

- Siempre acepto las recomendaciones del secretario de Seguridad, del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina. A veces ellos me piden que tenga más seguridad, pero no consideramos que sea necesario. Respondió.

Reiteró que en caso se presente una alerta del gabinete y de Inteligencia, tienen alguna preocupación, se la harán saber y buscarán mayor protección; o, por ejemplo, evitar acudir a ese lugar.