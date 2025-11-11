Persiste ambiente gélido: masa de aire frío afectará este miércoles a los siguientes estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La masa de aire ártico del frente frío 13 seguirá afectando a varias entidades este miércoles, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Más de 20 entidades tendrán temperaturas mínimas de entre -10 a 5 grados, según el pronóstico para el 12 de noviembre del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para la noche del martes y madrugada del miércoles, el frente número 13, sin afectar al país, se extiende sobre el mar Caribe con características de estacionario; mientras que, la masa de aire ártico asociada, mantendrá ambiente frío a muy frío en gran parte de la República Mexicana, además de bancos de niebla en zonas altas del oriente, centro y sureste del país.

Se prevé evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y viento de componente norte de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y costa de Quintana Roo, y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Asimismo, continuará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (noroeste); puntuales fuertes en Veracruz (región Las Montañas) y Tabasco (oeste); chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (región Capital) y Campeche, y lluvias aisladas en Estado de México, Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Yucatán y Quintana Roo.

En el resto del territorio nacional predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Lluvias fuertes y chubascos

Para el miércoles, la masa de aire ártico que acompañó al frente número 13 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país.

Sin embargo, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmosfera, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, así como chubascos en Campeche y Yucatán.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En el resto de la República Mexicana predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Valle de México

Por la mañana, ambiente frío en la región y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde se pronostica ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el Estado de México, y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 12 de noviembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra).

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 12 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 12 de noviembre: