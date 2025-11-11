Reasignación de presupuesto no fortalece la educación básica ni formación docente: Mexicanos Primero

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Aunque el sector educativo fue uno de los más favorecidos en la reasignación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, los recursos aprobados “no fortalecen el aprendizaje de las y los estudiantes ni la formación continua de maestras y maestros”, advirtió la organización civil Mexicanos Primero.

La agrupación reconoció que, de acuerdo con lo aprobado por los diputados para el próximo año, el sector de Educación recibió 6 de cada 10 pesos, es decir, una ampliación de 10 mil 842 millones 600 mil pesos, que hacen un total de recursos de más de 1.2 billones de pesos.

Destacó, en un comunicado, que la mayor parte de los recursos se destinará a educación superior, media superior, y a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), “operados por el Partido del Trabajo (PT), sin un impacto directo en la educación básica ni en la formación docente”.

Mexicanos Primero subrayó que para el Programa de Desarrollo Profesional Docente se reasignaron apenas 14.5 millones de pesos adicionales, lo que representa un incremento equivalente a 13.71 pesos por cada maestra y maestro al año, al pasar de 91.50 a 105.21 pesos en 2026.

Entonces, lanzó la advertencia: “con ese presupuesto, resultará imposible ofrecer la formación continua de más de un millón de docentes en educación básica para fortalecer la práctica pedagógica en concordancia con los nuevos programas de la Nueva Escuela Mexicana o el uso de tecnologías digitales en el aula”.

La organización civil mostró la paradoja de los legisladores al asegurar que, al mismo tiempo, el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto para declarar al 19 de marzo de cada año como el “Día de la Actualización Docente”.

La ausencia de inversión en formación continua de docentes, el acompañamiento pedagógico y evaluación, agregó, “limita la posibilidad de identificar y atender los rezagos de aprendizaje en comprensión lectora y razonamiento matemático, fundamentales en la educación básica”.

Recordó que el “grueso” de los recursos para educación sigue concentrado en nómina, becas e infraestructura escolar y dijo que, si bien esos rubros son relevantes para garantizar acceso y permanencia, “no aseguran el logro de aprendizajes, que es el corazón del derecho a la educación”.

Mejora y evaluación de aprendizaje, olvidados

Según Mexicanos Primero, el presupuesto aprobado por los legisladores tampoco considera estrategias específicas para mejorar el aprendizaje ni mecanismos para evaluar sus resultados.

Y puso como ejemplo la reducción del 65.4% al presupuesto de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo, que bajó de 147 a 51 millones de pesos en 2026. Eso, dijo, debilita aún más la capacidad del sistema para identificar y atender los rezagos en comprensión lectora y razonamiento matemático.

Y añadió: “El enfoque actual del gasto educativo privilegia la expansión de programas asistenciales dejando de lado el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Aumentar el número de becas no equivale a mejorar la calidad educativa ni a asegurar que las y los estudiantes aprendan más y mejor”.