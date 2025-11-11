“Se acabó la democracia”, dice Salinas Pliego previo a fallo sobre sus adeudos al SAT (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de que la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) emita una decisión definitiva sobre los créditos fiscales de 48 mil millones de pesos de sus empresas, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego subió un video a redes sociales dirigido, entre otros, a sus "amigos", donde aseveró que en México “se acabó la democracia porque se acabó la división de poderes” y acusó a los “zurdos de mierda” de estar “del lado de los parásitos”.

Aun así, el presidente de Grupo Salinas siguió con su campaña para colocarse como posible candidato presidencial, cuando aseveró que “yo sé conducir el barco, y ya saben a lo que me refiero”, y cuando cerró su mensaje con un exhorto a sus seguidores: “¿De qué lado quieren estar? ¿Del lado de quien produce y da resultados? ¿O del lado de los parásitos que viven de lo ajeno? Es tiempo de elegir”.

Visiblemente enojado por la sentencia que muy probablemente confirmará que sus empresas tienen que pagar los créditos fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les reclama desde hace cerca de una década, el presidente de Grupo Salinas despotricó contra el “Poder Judicial espurio”, al que acusó de cometer una “violación gravísima a los derechos humanos de todos los mexicanos, no nada más los míos”, a través de una “nueva etapa de terrorismo fiscal”.

“La presidenta habló de nuestras posiciones políticas, de cómo son distintas. Es cierto, somos muy diferentes. Yo estoy del lado de la verdad, de la vida, de la libertad, de la propiedad, y de la innovación y de la competencia y esto nos lleva a la prosperidad. Y ellos están del lado de los parásitos”, vituperó el multimillonario, quien equiparó a los “zurdos de mierda” de México con los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte, quienes “roban al prójimo”.

Otra vez, la presidente miente sobre mí y continúa su persecución política con el único propósito de proteger a los delincuentes del Cártel de Macuspana, que siguen escondidos y destruyendo al país.



Sabemos que en estos días los gobiernicolas intentarán dar varios golpes… pic.twitter.com/0a1zvCD30o — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 12, 2025

“Ellos dicen que tienen un propósito muy noble que es redistribuir la riqueza. Sí, ¿cómo no? ¡Redistribuirla de mi bolsillo!”, soltó el magnate, cuyos créditos fiscales vienen en gran parte de fraudes fiscales perpetrados al margen del desmantelamiento de la compañía aérea Mexicana de Aviación, de la que Grupo Elektra compró las pérdidas fiscales por poco menos de 700 millones de pesos, y las utilizó para descontar más de 30 mil millones de pesos del pago de sus impuestos.

Detrás de él, el equipo de comunicación de Salinas Pliego colocó cuatro banderas: una de la Virgen de Guadalupe, otra de México, una tercera de Grupo Salinas, y una cuarta del Movimiento Anticrimen y anticorrupción (MACC), el germen de agrupación política que el dueño de TV Azteca lanzó el pasado 13 de septiembre, inspirada en políticas de liberalismo desatado al estilo del presidente argentino Javier Milei, de mano dura como el salvadoreño Nayib Bukele, y siguiendo el discurso populista de Donald Trump.

“La gente que trabaja como yo, y como tú, y como muchos otros, somos víctimas del atraco de los zurdos, porque ellos piensan que tienen el derecho al producto de nuestro trabajo; viven de nuestra productividad”, abundó, y se lanzó contra el huachicol fiscal, la falta de medicinas, los plazos para tener cita en el sistema de salud pública, o el elevado gasto público para el año entrante.