El Senado avala 113 ascensos en la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional

La Mesa Directiva del Senado durante la sesión de este miércoles 12. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno del Senado avaló los dictámenes que ratifican 113 ascensos de diversos grados navales en la Marina Armada y 201 ascensos de diversos grados en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, todos expedidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El primer dictamen fue avalado por 85 votos a favor y tres abstenciones, y contiene la ratificación de tres nombramientos en el grado de almirante, ocho nombramientos en el grado de vicealmirante, 31 nombramientos en el grado de contralmirante y 71 nombramientos en el grado de capitán de navío.

El segundo dictamen fue aprobado por 97 votos a favor y cuatro abstenciones, y contiene diversos ascensos a grados de general de división, general de división de Guardia Nacional, general de brigada de arma, general de brigada de servicio, general de ala piloto aviador, general de brigada de Guardia Nacional, general brigadier de arma, entre otros.

La senadora Raquel Bonilla Herrera resaltó que estos nombramientos son un reconocimiento institucional al mérito, la disciplina y la lealtad de quienes dedican su vida a la patria desde el mar.

Sin embargo, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, estimó que el Senado aprobará 314 ascensos casi a ciegas, porque apenas ayer se recibió la documentación y en menos de 24 horas la mayoría está por avalarlos.