Otras Noticias
Liliana, cuyos hijos Emanuel y Marvin desaparecieron durante un operativo militar, es espejo de esta crisis en Chiapas donde se han documentado más de mil 500 casos en las dos últimas gubernaturas. Además, se ha reportado el hallazgo de 23 fosas con al menos 50 cuerpos.
Previo a la renovación del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, para este noviembre, la magistrada Rosalba Guerrero habla de su proyecto, de los problemas que podría heredar y de los errores que, a su parecer, cometió Rafael Guerra, quien busca su segunda reelección.