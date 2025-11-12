Gibrán Ramírez rechaza apoyar iniciativa contra violencia en estadios si la firma Cuauhtémoc Blanco

El diputado de MC, Gibrán Ramírez en la sesión ordinaria del miércoles 12 de noviembre de 2025. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez hizo pasar un bochornoso momento al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, luego de que este pidiera apoyar una iniciativa para castigar la violencia en los estadios, a lo que el emcista se negó si llevaba la firma del exgobernador de Morelos.

Durante la Sesión del Pleno en San Lázaro, la diputada del PRI, Lorena Piñón, presentó una iniciativa que busca castigar la violencia en estadios, estableciendo que quien lance objetos, quien invada el terreno del juego, participe en riñas o introduzca armas a un recinto deportivo o inclusive droga, enfrentará prisión de 2 hasta 12 años.

Ante ello, el diputado de morena Cuauhtémoc Blanco pidió la palabra desde su curul e informó que él se adhería a la propuesta e instó a los diputados a apoyar esta inactiva.

“Simplemente para solicitarle a la promovente, permitirme adherirme a su iniciativa que es la verdad muy buena, porque es una falta de respeto, todas estas barras que cometen a veces errores y que como lo dice la diputada compañera, hay familias, hay papás, hay niños y me voy a adherir a esta iniciativa, con mucho gusto, y espero que todos los diputados que están aquí conmigo se adhieran a esta iniciativa que es muy buena y muy importante para el país que todos queremos”, resaltó.

Minutos después, el diputado emecista Gibrán Ramírez pidió también la palabra desde su curul y afirmó que él se iba a sumar a la iniciativa, pero al subscribirse Cuauhtémoc Blanco, ya no lo haría, porque, aseguró, él no firmaría nada que el exgobernador de Morelos firme.

“Yo quería sumarme a la iniciativa, sobre todo, por el desastre que hay en esta capital, que no es mundialista, pero yo no firmo algo que firme Cuauhtémoc Blanco”, enfatizó.