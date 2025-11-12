Junior H comparece por cantar “El Azul" en el palenque de Fiestas de Octubre

GUADALAJARA Jal. (apro) El cantante de corridos tumbados Antonio "N" (Junior H) compareció ante el ministerio público de la Fiscalía del Estado de Jalisco por la carpeta de investigación que se abrió por la interpretación del tema "El Azul" durante su presentación en el palenque de Fiestas de Octubre.

El cantante acudió el 11 de noviembre al citatorio que le efectuó un agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, que inició una carpeta de investigación por presunta apología del delito.

Al cantante originario de San Juan Cerano, Guanajuato, se le investiga por la interpretación que hizo del tema musical titulado “El Azul” -la cual fue considerada por las autoridades como apología del delito (narcocorrido)- la noche del pasado 28 de octubre durante su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre.

Por este hecho el cantante, el promotor y el recinto fueron multados con 33,000 pesos mexicanos. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, explicó que aunque la normativa municipal contemplaba una sanción máxima de hasta 400,000 MXN para estos casos, la multa aplicada fue menor debido a que la nueva Ley de Ingresos Municipal aún no había sido autorizada por el Congreso de Jalisco en ese momento.

El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco estipula, en su Artículo 142, que “se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare; si se ejecuta se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”.

Luego de que Antonio “N” compareció ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, se informó que las autoridades continuarán integrando la carpeta de investigación para que una vez que se cuente con los elementos suficientes, pueda ser judicializada.

Comparecencia de Antonio “N”. Foto: Especial

Tras el concierto en Zapopan, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, solicitó a la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, que cancelara el próximo concierto de Junior H programado en la ciudad capital de Jalisco. Las declaraciones del gobernador se basaron en que Junior H había incumplido con los acuerdos al interpretar canciones con apología del delito (específicamente "El Azul") en la presentación anterior en el Palenque de Zapopan, concierto por el que fue multado.

Lemus Navarro subrayó en que el cantante estaría vetado de presentarse en todo Jalisco durante su administración, declarando:

"Si este cantante, el Junior H, infringió los compromisos en el palenque de Zapopan, ya no canta en Jalisco. No solamente en zona metropolitana, ya no canta en Jalisco."

Finalmente, el ayuntamiento de Guadalajara canceló el concierto de Junior H, argumentando que la empresa organizadora no cumplió con los requisitos y dictámenes de seguridad necesarios, además del veto declarado por el gobernador de Jalisco.

El concierto de Junior H que fue cancelado en Guadalajara estaba programado para efectuarse el domingo 16 de noviembre de 2025 en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. La cancelación se confirmó a principios de noviembre de 2025 por parte del ayuntamiento de Guadalajara.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, confirmó la cancelación del concierto de Junior H en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, sus declaraciones se centraron en el incumplimiento de los requisitos por parte de los organizadores del evento. La alcaldesa declaró que la empresa no entregó la documentación oficial necesaria en tiempo y forma.

"No hubo un expediente completo y, por lo tanto, no había condiciones ni siquiera para que se pudiera admitir. Así que no se va a llevar a cabo", manifestó.

Señaló que no se presentaron los dictámenes de seguridad obligatorios que un espectáculo de este tipo requiere para garantizar la protección de los asistentes.

Aunque la solicitud de cancelación por parte del mandatario jalisciense (por apología del delito) fue el contexto que impulsó la decisión, la alcaldesa justificó formalmente la cancelación en la falta de entrega de requisitos para la obtención de los permisos y licencias necesarios por parte del Ayuntamiento Tapatío.

Finalmente, también mencionó el compromiso de su administración de no apoyar eventos que promuevan la violencia.

"Nosotros no estamos a favor de eventos que promuevan algún tipo de violencia y estaremos trabajando de la mano de las decisiones que nos ha encomendado también el gobernador del estado”, expresó la presidenta.

Junior H, de 24 años, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, es un cantante y compositor mexicano se especializa en el subgénero de corridos tumbados, y también incursiona en la música regional mexicana y el trap latino. Comenzó su carrera subiendo temas y covers a YouTube. Algunas de sus canciones populares incluyen "El Azul" (colaboración con Peso Pluma), "Y Llloro", y "Mente Positiva".