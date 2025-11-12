“Los niños que no nacen no van a la escuela”: Mario Delgado durante su comparecencia en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado comete pifia al explicar la disminución de estudiantes durante su comparecencia en el Senado de la República, tras informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mario Delgado explicaba el abandono escolar y el análisis de la cobertura, en la que detalló que se tenía que considerar cómo ha evolucionado la población; cuando explica que no existe deserción en la educación sino menos niños que solicitan los servicios es cuando comete el error.

“¿Qué tenemos en México? Que está cambiando la estructura poblacional. Ya no somos una pirámide y teníamos el bono demográfico de las y los jóvenes.

“La población en México, si uno ve la gráfica, se está convirtiendo como en una pera, es decir, están dejando de nacer niños, tenemos una tasa de nacimientos menor.

“Por lo tanto, habrá o ya se está registrando en la tendencia hay menos niños que solicitan servicios educativos, menos niños que van a las escuelas, porque los niños que no nacen no van a la escuela.

“Entonces, no tenemos esta deserción como de repente se habla. Hay que ver el cambio en la población, está obviamente cayendo en la población en educación primaria”, detalló.

El error del secretario de Educación Pública se volvió viral en redes sociales e incluso el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó el error:

“Morena empodera a ignorantes. Ahí está @mariodelgado, el huachicolero y narcopolítico de cuarta, ahora Secretario de Educación, diciendo que “los niños que no nacen no van a la escuela”. ¿Se puede ser más estúpido?

“No es un error, es el reflejo de lo que es Morena: un narcogobierno de arrastrados, no de capaces. Ponen a un tipo sin idea del sistema educativo a tomar decisiones que afectan el futuro de millones de niñas y niños…” compartió en redes sociales.