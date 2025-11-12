Marcha del 15 de noviembre es organizada por Salinas Pliego y Claudio X: Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, afirmó que la marcha del próximo 15 de noviembre convocada en redes sociales por la generación Z, es organizada por los empresarios Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González.

En entrevista en el Senado, el senador morenista dijo que, incluso, están mandando camiones a los pueblos para invitar a la gente a la marcha.

“Es mejor prevenir. Yo espero que los que van a manifestarse, más allá del motivo que tengan y de que estén siendo organizados por Claudio X. González, por Ricardo Salinas, y por quienes ahora se dicen de ultraderecha, que ni siquiera son de ultraderecha verdaderamente, están mandando por cierto camiones a los pueblos a invitar a la gente a que venga a pasar el día en la Ciudad de México, que aprovechen para comprar y que marchen a partir de las 10 de la mañana. Entonces, yo espero que haya una manifestación pacífica”, dijo.

El exgobernador de Tabasco hizo referencia a las vallas que se colocaron en Palacio Nacional y algunos edificios, afirmando que es una obligación de la autoridad resguardarlos.

“Yo creo que es obligación de la autoridad, en este caso del Ejecutivo federal, entre otras cosas, salvaguardar la integridad de los monumentos históricos y de cualquier edificio público. No es la primera vez que se utilizan vallas para evitar que haya desaguisados.

“Acuérdense que no hace mucho incluso rompieron una de las puertas de acceso de Palacio Nacional; ha habido manifestaciones en las que se avientan hasta bombas, de esas de tipo casero”, detalló.

Según la convocatoria de Generación Z México, el llamado es iniciar la marcha a las 11:00 horas del sábado 15 de noviembre en el Ángel de la Independencia con dirección al zócalo capitalino.